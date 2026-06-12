吉宝瞄准受限市场，将其视为数据中心增长的下一前沿

其25兆瓦浮动数据中心定于2028年投入运营，现已确保100%的出租率

“全世界的电力都快用完了，”吉宝数据中心业务首席执行官 Wong Wai Meng 表示。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】吉宝 (Keppel) 正瞄准土地和电力稀缺的数据中心市场，押注于这些其竞争对手所规避的限制因素，将使其能够收取更高的价格。

吉宝数据中心业务首席执行官 Wong Wai Meng 表示：“当存在限制时，我们相信这正是我们获得竞争优势和盈利空间的地方。”

他在接受《商业时报》独家专访时补充道：“虽然每兆瓦单位的成本更高，但我们能够收取更高的保费，因为客户愿意支付这笔保费。”