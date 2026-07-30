吉宝上半年净利因减值拨备及M1交易终止影响下跌59%至1.55亿新元；股价下跌3%

集团营收增长24.6%至38亿新元；公司指出核心“新吉宝”业务实现25%增长

【新加坡】资产管理公司吉宝 (Keppel) 于周四（7月30日）公布，截至6月30日的上半年，其整体净利润为1.55亿新元，较去年同期的3.78亿新元下跌59%。

集团业绩受其非核心资产组合3.75亿新元的净亏损拖累。该亏损主要来自传统钻井平台资产的1.65亿新元减值拨备（包括转回的外币换算亏损）、与传统钻井平台相关的利息成本，以及在M1电信（M1 Telco）于5月终止向Simba出售后的折旧和摊销调整。

截至周四上午11时20分， 吉宝 股价一度下跌4.5%至11.46新元。该股前一天收盘报12新元，上涨0.34新元或2.9%。

在基础设施和连接业务部门强劲营收扩张的提振下，集团营收同比增长24.6%至38亿新元。

吉宝强调，若不计非核心业务的拖累，其持续经营的核心业务（公司称之为“新吉宝”）净利润增长25%，从去年同期的4.24亿新元增至5.3亿新元。

这一业绩表现得益于发起人股权和联合投资的更高贡献，以及吉宝萨克拉热电联产厂（Keppel Sakra Cogen Plant）的商业运营。

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房地产部门录得1900万新元的净亏损，扭转了去年同期9800万新元的净利润。该部门营收增长2%至9700万新元。利润下降主要归因于派发吉宝房地产信托（Keppel Reit）单位的实物股息所带来的亏损。若剔除这一特殊项目，该部门将实现3200万新元的盈利。

连接部门的营收大幅增长93%至6.82亿新元。该部门净利润增长54%至7700万新元。这一增长得益于Bifrost海缆系统光纤对获得的客户承诺，以及吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC Reit）的更高贡献。

在整个集团范围内，人工智能正日益融入吉宝的投资、资产管理和运营活动中。这与持续的精简化举措相结合，带来了超过1亿新元的年度经常性成本节约。

集团净利润的大幅下滑导致每股收益降至0.085新元，较2025年上半年的0.208新元下降59.1%。

吉宝宣布派发2026年上半年中期现金股息，每股0.15新元，与去年同期持平。公司也在继续其5亿新元的股票回购计划，自2025年7月以来，已回购3420万股股票，总额达3.56亿新元。

公司的自由现金流转为5.7亿新元的强劲净流入，扭转了2025年上半年4800万新元的净流出状况。

“新吉宝”业务的年化股本回报率 (ROE) 从一年前的14.7%提高至15%。其净负债与息税折旧及摊销前利润的比率稳定在1.4倍。由于受到非核心业务会计项目的影响，集团整体的年化股本回报率为3.6%。

资产货币化

吉宝表示，作为其加速推进的轻资产策略的一部分，公司在2026年至今已完成约17亿新元的资产货币化，正稳步迈向20亿至30亿新元的全年目标。

公司目前的非核心资产组合总值达13.7亿新元，目标是到2030年基本完成货币化。这包括通过新设立的吉宝岸外基金（Keppel Offshore Fund），为多达10座价值约37亿新元的传统海上钻井平台建立清晰的货币化路径。

标志着其轻资产扩张的一个拐点，吉宝报告称，截至2026年7月底，其管理资产规模 (FUM) 已扩大至1060亿新元，提前超越了其原定于2026年底达到1000亿新元的目标。

集团的目标是到2030年将其管理资产规模扩大至2000亿新元。今年上半年，资产管理费收入达到2亿新元，同时该平台通过其私募基金和上市工具完成了31亿新元的收购和24亿新元的资产剥离。

吉宝补充说，公司正专注于M1的内部整顿，同时继续探索更广泛的电信行业整合机会。此前，M1于5月终止了向Simba的出售。

吉宝表示：“我们继续探索整合机会，我们认为这对新加坡的电信行业是必要的。根据我们在区域内的观察，经历过整合的运营商，其每用户平均收入通常会提升10%至15%，从而形成更可持续的市场。”

在M1向Simba的出售因未能在延长截止日期前获得监管批准而于5月终止后，M1已被重新归类为持续经营业务，并划入非核心资产组合。

吉宝已制定一项为期三年的业务计划，以结构性地重置M1的成本基础并提高生产力，目标是到2028年实现7000万新元的年度成本节约。今年迄今，该电信公司已实现每年400万新元的成本节约，并计划到2026年底达到每年1000万新元。