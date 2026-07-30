The Business Times
business-time-50

吉宝上半年净利因减值拨备及M1交易终止影响下跌59%至1.55亿新元；股价下跌3%

集团营收增长24.6%至38亿新元；公司指出核心“新吉宝”业务实现25%增长

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Jul 30, 2026 · 08:27 AM — Updated Thu, Jul 30, 2026 · 11:24 AM
    • 吉宝宣布派发2026年上半年中期现金股息，每股0.15新元，与去年同期持平。
    • 吉宝宣布派发2026年上半年中期现金股息，每股0.15新元，与去年同期持平。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】资产管理公司吉宝 (Keppel) 于周四（7月30日）公布，截至6月30日的上半年，其整体净利润为1.55亿新元，较去年同期的3.78亿新元下跌59%。

    集团业绩受其非核心资产组合3.75亿新元的净亏损拖累。该亏损主要来自传统钻井平台资产的1.65亿新元减值拨备（包括转回的外币换算亏损）、与传统钻井平台相关的利息成本，以及在M1电信（M1 Telco）于5月终止向Simba出售后的折旧和摊销调整。

    截至周四上午11时20分， 吉宝 股价一度下跌4.5%至11.46新元。该股前一天收盘报12新元，上涨0.34新元或2.9%。

    在基础设施和连接业务部门强劲营收扩张的提振下，集团营收同比增长24.6%至38亿新元。

    吉宝强调，若不计非核心业务的拖累，其持续经营的核心业务（公司称之为“新吉宝”）净利润增长25%，从去年同期的4.24亿新元增至5.3亿新元。

    这一业绩表现得益于发起人股权和联合投资的更高贡献，以及吉宝萨克拉热电联产厂（Keppel Sakra Cogen Plant）的商业运营。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    房地产部门录得1900万新元的净亏损，扭转了去年同期9800万新元的净利润。该部门营收增长2%至9700万新元。利润下降主要归因于派发吉宝房地产信托（Keppel Reit）单位的实物股息所带来的亏损。若剔除这一特殊项目，该部门将实现3200万新元的盈利。

    连接部门的营收大幅增长93%至6.82亿新元。该部门净利润增长54%至7700万新元。这一增长得益于Bifrost海缆系统光纤对获得的客户承诺，以及吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC Reit）的更高贡献。

    在整个集团范围内，人工智能正日益融入吉宝的投资、资产管理和运营活动中。这与持续的精简化举措相结合，带来了超过1亿新元的年度经常性成本节约。

    集团净利润的大幅下滑导致每股收益降至0.085新元，较2025年上半年的0.208新元下降59.1%。

    吉宝宣布派发2026年上半年中期现金股息，每股0.15新元，与去年同期持平。公司也在继续其5亿新元的股票回购计划，自2025年7月以来，已回购3420万股股票，总额达3.56亿新元。

    公司的自由现金流转为5.7亿新元的强劲净流入，扭转了2025年上半年4800万新元的净流出状况。

    “新吉宝”业务的年化股本回报率 (ROE) 从一年前的14.7%提高至15%。其净负债与息税折旧及摊销前利润的比率稳定在1.4倍。由于受到非核心业务会计项目的影响，集团整体的年化股本回报率为3.6%。

    资产货币化

    吉宝表示，作为其加速推进的轻资产策略的一部分，公司在2026年至今已完成约17亿新元的资产货币化，正稳步迈向20亿至30亿新元的全年目标。

    公司目前的非核心资产组合总值达13.7亿新元，目标是到2030年基本完成货币化。这包括通过新设立的吉宝岸外基金（Keppel Offshore Fund），为多达10座价值约37亿新元的传统海上钻井平台建立清晰的货币化路径

    标志着其轻资产扩张的一个拐点，吉宝报告称，截至2026年7月底，其管理资产规模 (FUM) 已扩大至1060亿新元，提前超越了其原定于2026年底达到1000亿新元的目标

    集团的目标是到2030年将其管理资产规模扩大至2000亿新元。今年上半年，资产管理费收入达到2亿新元，同时该平台通过其私募基金和上市工具完成了31亿新元的收购和24亿新元的资产剥离。

    吉宝补充说，公司正专注于M1的内部整顿，同时继续探索更广泛的电信行业整合机会。此前，M1于5月终止了向Simba的出售。

    吉宝表示：“我们继续探索整合机会，我们认为这对新加坡的电信行业是必要的。根据我们在区域内的观察，经历过整合的运营商，其每用户平均收入通常会提升10%至15%，从而形成更可持续的市场。”

    在M1向Simba的出售因未能在延长截止日期前获得监管批准而于5月终止后，M1已被重新归类为持续经营业务，并划入非核心资产组合。

    吉宝已制定一项为期三年的业务计划，以结构性地重置M1的成本基础并提高生产力，目标是到2028年实现7000万新元的年度成本节约。今年迄今，该电信公司已实现每年400万新元的成本节约，并计划到2026年底达到每年1000万新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    KeppelCorporate earningsFinancial results

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    Singtel says both options remain at an exploratory level for now.

    Singtel explores Nasdaq-SGX dual listing for data centre arm Nxera, local data centre Reit

    Grant Wee built Hideaway as a massage-and-bathhouse concept centred on solitude and recovery.

    UOB CEO’s youngest child Grant Wee turns burnout into a wellness business

    From left: Media personality and panel moderator Charmaine Yee, actor Tay Ping Hui and fitness instructor Vicsland Poh at The Business Times Longevity Forum.

    Keep moving, keep learning, live fully: Lessons from actor Tay Ping Hui and a ‘granfluencer’ 

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More