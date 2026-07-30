吉宝上半年净利下滑59%至1.547亿新元，受钻井平台减值及M1交易告吹影响；股价收跌4.3%

集团营收增长24.6%至38亿新元；公司指出其核心“新吉宝”业务实现25%的增长

[新加坡] 资产管理和运营商吉宝 (Keppel) 周四（7月30日）公布，截至6月30日的上半年整体净利润下滑59%至1.547亿新元，低于去年同期的3.777亿新元。

该集团的业绩受到其计划剥离的非核心投资组合录得3.75亿新元净亏损的拖累。这包括13项传统钻井平台资产的1.65亿新元减值，以及与这些钻井平台相关的利息成本。

今年5月，M1电信公司向Simba的出售交易终止，随后的折旧和摊销调整也导致了6500万新元的净亏损。此外，与房地产相关的非核心资产也出现3200万新元的净亏损，主要来自投资性房地产的运营亏损和投资的公允价值损失。

吉宝 股价周四下跌4.3%或0.52新元，收于11.48新元。该股前一日上涨了2.9%或0.34新元，报12新元。

撇开非核心业务的拖累，吉宝强调其持续的核心业务——公司称之为“新吉宝”——净利润增长25%，从去年上半年的约4.24亿新元增至约5.3亿新元。

集团营收同比增长24.6%至38亿新元，这得益于吉宝在上市实体和私募基金中的自有投资，以及与之并行的联合投资——称为保荐机构股权和联合投资（SSCI）——的贡献增加。

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SSCI为盈利贡献了1.75亿新元，而2025年上半年为1800万新元；同期，经常性收入增长13%至4.67亿新元。

这是吉宝首次披露其SSCI的贡献。首席执行官Loh Chin Hua在周四的业绩发布会上表示，公司将在未来的财报中继续这样做，因为这种新的报告方式反映了其商业模式，并能更清晰地展示其核心业务的表现。

从业务分部来看，基础设施和互联互通业务也推动了营收增长。

基础设施业务的净利润为5.38亿新元，同比增长55%，主要原因是吉宝萨克拉热电联产厂（Keppel Sakra Cogen plant）于今年5月投产后，发电量和零售额有所增加。

Loh Chin Hua表示，该发电厂一个月的盈利帮助抵消了上半年发电利润率疲软以及中东冲突带来的成本影响，为电力业务实现9%的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）同比增长做出了贡献。

互联互通业务的净利润增长约54%至7750万新元，这得益于Bifrost海缆系统（Bifrost Cable System）光纤对获得的客户承诺，以及吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) 贡献的增加。

这两个业务分部的增长抵消了房地产业务的疲软表现。房地产业务录得1890万新元的净亏损，而去年同期为9760万新元的净利润。利润下滑主要归因于派发吉宝房地产信托 (Keppel Reit) 单位的实物股息所造成的亏损。若剔除这一特殊项目，该业务分部本可实现3200万新元的盈利。

集团净利润的大幅下滑导致每股盈利降至0.085新元，较2025年上半年的0.208新元下降了59.1%。

吉宝宣布派发2026年上半年中期现金股息，每股0.15新元，与去年同期持平。公司还在继续执行其5亿新元的股票回购计划，自2025年7月以来已回购3420万股股票，总额达3.56亿新元。

资产货币化

吉宝表示，作为其轻资产战略的一部分，公司在2026年迄今已完成约17亿新元的资产货币化，并有望实现20亿至30亿新元的全年目标。

这包括近期宣布的一项计划，即通过货币化多达10座传统岸外钻井平台，筹集约37亿新元。然而，其中只有六座计划在今年内剥离，总价值为12亿新元。

公司非核心投资组合目前的总资产价值为137亿新元，目标是在2030年前基本完成货币化。在本报告期内，公司完成了约5.6亿新元的非核心资产货币化，其中10%至15%的资金将用于派发当年的特别股息。

Loh Chin Hua还表示，吉宝在向资产管理和运营商转型的过程中已达到一个“拐点”，其管理资产规模（FUM）在7月底达到1060亿新元，超越了年底前实现1000亿新元的目标。

该集团的目标是到2030年将管理资产规模扩大到2000亿新元。今年上半年，资产管理费收入达到2亿新元，同时该平台通过其私募基金和上市工具完成了31亿新元的收购和24亿新元的资产剥离。

M1出售案

Loh Chin Hua表示，在5月份将M1出售给Simba的交易失败后，公司正专注于提升这家电信公司的业绩以实现价值最大化，同时继续探索更广泛的电信行业整合机会。

他补充说，该地区经历过整合的电信运营商，其每用户平均收入（ARPU）通常会提升10%至15%，从而形成更可持续的市场。

目前，吉宝已制定一项三年计划，预计到2028年将实现每年7000万新元的常续性成本节约。到目前为止，已实现约400万新元的节约额，目标是到今年年底达到1000万新元。

Loh Chin Hua说，这项成本结构调整计划类似于吉宝在分拆其岸外与海事业务，并与胜科海事 (Sembcorp Marine) 合并成为Seatrium之前所做的部署。

然而，这并不意味着吉宝要等到三年计划实施完毕后才会寻求出售M1的机会。

他在业绩发布会上说：“我们有一个计划，但这不代表我们必须等到计划执行完毕。我认为大家可以开始看到该计划的切实益处，而这可以成为任何潜在讨论的考量因素。”

Loh Chin Hua补充说，交易终止并非因为监管机构对行业整合有异议。他认为，获得必要的监管批准不会成为未来出售M1的障碍。

他指出：“如果我们进行一项交易，我们会希望确保它很可能会成功。因为我们曾认为第一项交易会成功。所以第二次……我们必须确保它能成功。”