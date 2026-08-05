吉宝以2.7亿美元脱售越南资产，提前完成2026年资产出售目标

这笔交易使其年初至今的资产套现总额达到21亿新元，在其20亿至30亿新元的全年目标范围内

吉宝在达成一项有条件协议，脱售其在胡志明市Empire City开发项目中的40%股权后，实现了这一里程碑。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】 吉宝 (Keppel) 于周三（8月5日）表示，已成功提前完成其年度资产套现目标，巩固了其向轻资产全球管理人模式的持续转型。

这家资产管理和运营商年初至今的资产套现额已达到21亿新元，实现了吉宝为2026年设定的20亿至30亿新元的目标。

这一里程碑是在公司达成一项有条件协议，脱售其在越南胡志明市水滨综合用途开发项目Empire City中40%的股权后正式实现的。

该交易将产生约2.7亿美元（约合3.43亿新元）的总现金对价。此项交易预计将于2026年第四季度前完成。

战略执行

吉宝表示，通过剥离资产负债表上占比较重的房地产开发项目，公司正加速转型为一家轻资产公司，以促进增长。

吉宝加速资产套现工作组负责人Lee Kok Chew指出，实现这3.43亿新元的现金收益，反映了公司为释放非核心资产价值所做的共同努力。

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Empire City 40%的股权将被出售给合资伙伴；其中20%的权益将出售给Denver Power Vietnam Company，其余20%将出售给Golden Axis Company。

买方将分三期以现金支付对价，最后一笔款项将在获得当局对股权转让登记的批准后支付。

展望2030年

吉宝表示，随着2026年目标的达成，其重心正转向更长远的发展。根据截至2026年6月底报告的总资产价值，公司仍持有价值137亿新元的非核心资产组合，并计划在2030年底前将其变现。

从这些持续的资产剥离中所释放的大量现金，将被指定用于再投资于回报率更高的增长机会、减少公司债务以及回报股东。

吉宝补充说，预计Empire City交易不会对公司当前财年的每股有形净资产或每股收益产生任何重大影响。

7月30日，公司报告其财年上半年净利润同比骤降59%，至约1.55亿新元。

拖累业绩的主要是其非核心资产组合，该组合录得3.75亿新元的净亏损，主要原因包括1.65亿新元的遗留钻井平台减值，以及与这些钻井平台相关的利息成本。

尽管盈利下降，分析师们仍对公司的核心业务普遍持乐观态度。股票研究机构也强调，其持续核心业务（公司称之为“新吉宝”）的运营引擎仍然保持非常健康的状态。