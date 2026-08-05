吉宝基础设施信托斥资3920万美元 从Enpal收购第二个德国太阳能资产组合45%股权

此举将为其现有资产组合增加205兆瓦的太阳能发电容量

吉宝基础设施信托的信托管理人于周三（8月5日）表示，该交易将通过其内部资金来源提供资金。 照片：KIT

（新加坡讯） 吉宝基础设施信托 (Keppel Infrastructure Trust) 的信托管理人于周三（8月5日）宣布，已作价3400万欧元（约合3920万美元），从Enpal公司收购其第二个德国太阳能资产组合45%的股权。

该交易将通过一个特殊目的公司执行，这项投资预计将使吉宝基础设施信托的可再生能源资产组合总容量增加约205兆瓦，达到约1.4吉瓦。

信托管理人补充说，该第二个资产组合包含1万3700个捆绑式太阳能光伏系统，主要安装在住宅屋顶上。

“这笔承诺的股权投资也将用于资助收购额外的光伏系统，预计这些系统将在2027年6月前完成部署。”

它补充说，整体而言，该交易预计将进一步增强吉宝基础设施信托的现金流，以及“为信托单位持有人提供可持续派息”的能力。

该交易预计还将对吉宝基础设施信托的每单位派息（DPU）产生增值效应。此外，它将巩固该信托在德国的太阳能平台，并增加其对防御性基础设施资产的投资敞口，这些资产在很大程度上不受市场价格和发电量波动的影响。

其信托管理人表示，这项投资将通过吉宝基础设施信托的内部资金来源提供资金。

吉宝基础设施信托曾于2023年12月，首次从这家绿色科技独角兽公司手中收购一个529兆瓦太阳能资产组合的45%股权。

周二，吉宝基础设施信托的单位价格收盘下跌3.7%，即0.02新元，报0.525新元。