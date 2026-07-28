吉宝基础设施信托上半年每单位派息上升1%至0.0199新元

截至6月30日，其净负债率为44.2%，利息覆盖率为8.3倍

圣诺哥垃圾焚化发电厂由吉宝基础设施信托所有，该信托的营收同比增长了13.8%。 照片：KIT

【新加坡】 吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust, 简称KIT） 的信托管理人于周二（7月28日）公布，其截至6月30日的上半年每单位派息为0.0199新元，较去年同期的0.0197新元上升1%。

该期间营收为13亿新元，同比增长13.8%，去年同期为11亿新元。

该信托表示，这些数据反映出其“对中东冲突的直接风险敞口有限”，因为其拥有一个防御性投资组合，并由具备成本转嫁机制的长期合同所支持。

其旗下的Ixom和城市能源（City Energy）等业务实体在第二季度因中东冲突而经历了燃料成本回收不足的情况， 不过成本优化措施的实施控制了这一影响。

燃料成本回收不足是指，当购买燃料的实际成本高于规定的零售价或收取的附加费率时所产生的资金缺口。

上半年可派发收入录得1亿零110万新元，较去年同期的1亿1940万新元下降15.3%。

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该信托从其在2025年上半年出售 Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation 的交易中获得了2170万新元的收益。

若不计脱售收益，该信托的可派发收入本应从9990万新元同比增长1.2%。

截至6月30日，吉宝基础设施信托的净负债率为44.2%，利息覆盖率为8.3倍。

据该信托称，其还拥有约7亿新元的储备资金可用于债务融资收购，这将使其净负债率达到50%。

展望未来，信托管理人表示，在伊朗战争期间，该信托旗下的不同业务实体将管理燃料成本，并计划合理化非核心业务，以“优化资本结构并提高盈利质量”。

此外，企业职能的成本优化工作也在持续进行中。

在业绩发布前，吉宝基础设施信托的单位价格在周一收盘时上涨0.9%（0.005新元），至0.535新元。