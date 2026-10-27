吉宝基础设施信托首九个月可分配收入下滑17%至1亿4010万新元
可分配收入下降，主要是因为缺少了一次性的脱售收益。
- 新泉海水淡化厂。吉宝基础设施信托的环境服务业务营运现金流下滑20.1%至2870万新元。 照片：吉宝基础设施信托
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡讯】吉宝基础设施信托 (Keppel Infrastructure Trust, 简称KIT) 于周二（10月27日）公布，其2026年首九个月的可分配收入为1亿4010万新元，与去年同期的1亿6890万新元相比，下滑了17%。
可分配收入之所以下降，是因为缺少了去年录得的4410万新元脱售收益。若不计入这笔脱售收益，该信托的可分配收入将比去年同期的1亿2480万新元增长12.3%。
总营运现金流同比增长14.8%，从2亿5580万新元增至2亿9370万新元。
该信托将增长归因于能源转型、分销与仓储业务部门的贡献增加，以及数字基础设施业务的贡献。
环境服务业务的疲软表现部分抵消了这些增长。
能源转型业务的营运现金流为1亿7660万新元，较2025财年首九个月的1亿5350万新元增长了15.1%。
该信托将能源转型业务贡献的增长，归因于近期对Keppel Merlimau Cogen (KMC) 和 German Solar Portfolio II 的收购。
分销与仓储业务的营运现金流为7650万新元，较去年同期的6640万新元增长15.3%。
与此同时，数字基础设施业务在2026财年首九个月贡献了1190万新元的营运现金流。该业务在去年同期并未产生任何贡献。
环境服务业务的营运现金流下滑20.1%，从去年同期的3600万新元降至2870万新元。
截至9月30日，净负债为29亿新元，高于2025年底的25亿新元；现金余额则为5亿3500万新元，低于2025年12月31日的7亿1900万新元。
净负债率为46%，高于12月底的38.7%。
该信托表示，净负债率上升是由于支付分派后现金余额减少，以及为收购KMC和German Solar Portfolio II的额外股份而部署了资本。
KIT 的单位价格周一闭市时报0.495新元，上涨0.005新元，涨幅为1%。
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