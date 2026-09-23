凯德腾房产信托将以2.558亿美元脱售首尔的永久地契A级办公楼
交易预计将于今年第四季度完成
- 凯德腾房产信托管理公司总裁 Chua Hsien Yang 表示，脱售完成后，新加坡资产将占该信托投资组合总值的81.1%。 照片：KEPPEL REIT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 凯德腾房地产投资信托 (Keppel Reit) 于周三（9月23日）宣布，已达成协议，将旗下位于首尔的永久地契A级办公楼 T Tower 出售给一家韩国房地产基金，售价为3488亿韩元（2.558亿美元）。
与该物业在2019年4月的收购价相比，此售价有37.2%的保费；按当地货币计算，也较其截至8月31日的估值有7.4%的保费。
该建筑位于首尔中央商业区，楼高28层，总建筑面积为41,598平方米。截至6月30日，其出租率为92.1%。
周三提交的一份交易所文件显示，该信托将脱售其在这座大厦中所持的99.38%权益。大厦剩余的0.62%权益由吉宝资本投资控股 (Keppel Capital Investment Holdings) 持有，该公司也将一并出售其股份。
凯德腾房产信托的管理公司计划，在发布第三季度业务更新后，将动用最高2500万新元的净销售收益，在公开市场上进行单位回购，但这需视当时的市场状况及适用法律法规而定。
此次脱售预计将于今年第四季度完成。
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管理公司总裁 Chua Hsien Yang 表示：“此次交易，连同近期对东京KR Ginza II的脱售，共同彰显了我们战略性的资本循环能力，巩固了凯德腾房产信托的资产负债表，并增强了信托的财务灵活性。”
他补充说，此次出售后，新加坡资产将占该信托投资组合总值的81.1%。
在该消息公布前，凯德腾房产信托的单位价格收于0.86新元，上涨0.01新元，涨幅为1.2%。
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