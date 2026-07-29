吉宝房地产投资信托上半年每单位派息因单位基数扩大下滑4%至0.0261新元，并以7000万美元出售银座办公楼

其管理人表示，这主要是由于本派息期的单位基数扩大所致。

KR Ginza II（上图）的出售交易预计将于2026年第三季度完成。 照片：吉宝房地产投资信托

[新加坡] 吉宝房地产投资信托 (Keppel Real Estate Investment Trust, Reit) 周三（7月29日）公布，其截至6月底的上半年每单位派息为0.0261新元，较去年同期的0.0272新元下跌4%。

该信托的管理人向新加坡交易所提交的文件中表示，这主要是由于本派息期的单位基数扩大所致。

本次派息的除息日为8月5日，股权登记日为8月6日。派息将于9月15日支付。

该期间的运营可派发收入为1亿1960万新元，较去年同期的9550万新元同比增长25.2%。

上半年的周年纪念派息为1000万新元，与去年同期持平。

包括周年纪念派息在内的可派发总收入为1亿2960万新元，较去年同期的1亿零550万新元同比增长22.8%。

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管理人表示，上半年物业收入也同比增长16.7%，从1亿3650万新元增至1亿5930万新元，这主要得益于Top Ryde City Shopping Centre的贡献。

该期间归属于单位持有人的净物业收入为1亿1210万新元，较去年同期的9890万新元增长13.3%。

吉宝房地产投资信托上半年签订了超过110万平方英尺的租约。

管理人表示：“对新增和扩充办公空间的需求主要来自银行业、保险和金融服务领域，以及科技、媒体和电信行业。”

该投资组合的租金复归率也持续向好，上半年达到了12.8%。

截至6月30日，总杠杆率为40%，其中62%的总借款为固定利率。

加权平均债务成本约为每年3.3%，利息覆盖率为2.7倍。

吉宝房地产投资信托的管理人周三还宣布，将以115亿日元（约合7020万美元）的价格，出售其在东京的一栋永久地契精品办公楼 KR Ginza II 的多数股权。

此次拟议的出售价格较该物业2022年11月的收购价有28.4%的溢价，也比其截至2026年7月10日的估值高出9.7%。

买家是一家日本上市房地产公司，该交易预计将于2026年第三季度完成。

出售完成后，该投资组合的承诺入住率仍保持在96%的高位，加权平均租约到期年限为4.5年。

吉宝房地产投资信托的单位价格周二收于0.89新元，上涨0.6%，即0.005新元。