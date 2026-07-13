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吉宝签下Bifrost最后光缆对合同 总价值达13亿美元

该项目将为该资产管理公司及其私募基金投资者带来约30%的内部回报率

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Mon, Jul 13, 2026 · 01:34 PM
    • 所有五对光缆都已承诺提供给一系列客户，包括主要电信运营商、超大规模数据中心运营商和全球科技公司。
    • 所有五对光缆都已承诺提供给一系列客户，包括主要电信运营商、超大规模数据中心运营商和全球科技公司。 照片：路透社

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    【新加坡】资产管理公司 Keppel 周一（7月13日）宣布，该集团旗下的连接部门已就Bifrost海底电缆系统的第五对光缆，与一家全球超大规模数据中心运营商签署了不可撤销使用权协议。

    这是该公司Bifrost项目组合中最后一对签约的光缆，使得五对光缆的合同总价值达到约13亿美元。

    这包括为期超过25年的光缆运营和维护所带来的稳定经常性收入。

    该公司表示，Bifrost项目预计将为Keppel及其私募基金投资者带来约30%的内部回报率。

    Keppel补充说，所有五对光缆都已承诺提供给一系列客户，包括主要电信运营商、超大规模数据中心运营商和全球科技公司。

    Bifrost是全球首个途经印度尼西亚，穿越爪哇海和西里伯斯海，直接连接新加坡与美国西海岸的海底电缆系统。

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    该系统全长超过2万公里，支持人工智能以及云原生工作负载，同时提供超过每秒240太字节（TB）的额外跨太平洋容量。

    Keppel连接部门首席执行官Manjot Singh Mann表示：“我们正在寻求和评估两个新的电缆系统，一个是从新加坡到中东，并在南亚各地设有分支；另一个则是从新加坡经南中国海到日本，并在亚细安各地设有分支。”

    周一下午1时12分消息公布后，Keppel股价上涨1.2%或0.14新元，至11.62新元。

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