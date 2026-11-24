受星和与M1合并消息影响，吉宝股价下跌，星和上扬
在此之前，Simba曾计划以14亿新元收购M1，但以失败告终。
- 这项合并将M1的企业价值定在约10.6亿新元。 图片来源：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 周二（11月24日）下午恢复交易后，星和（StarHub）与吉宝（Keppel）的股价立即上涨，但随后吉宝的股价开始下跌。此前消息称，星和将通过一项全股票交易与吉宝旗下的M1合并，该交易对这家电信公司的估值约为11亿新元。
星和也宣布，已行使一项期权，收购Circles Life的新加坡移动业务。
吉宝和星和于周二上午申请暂停交易以待发布公告，并在午间休市后恢复交易。
截至下午1时01分，星和股价上涨4%至1.05新元，高于周一收盘时的1.01新元。同一时间，吉宝股价上涨0.2%至8.85新元，高于周一的8.83新元。
随后，星和的股价继续攀升，在下午1时12分达到1.07新元；而吉宝的股价则回落至8.68新元，比前一交易日的收盘价下跌了1.7%。
根据合并协议，星和将向M1的股东发行约6亿5170万股新股（价值6亿7770万新元），并承担M1最高达3亿8000万新元的净债务。
公告指出，这笔交易将M1的企业价值定在约10.6亿新元。
在此之前，Simba与M1在5月份一笔价值14亿新元的交易宣告失败。当时，新加坡资讯通信媒体发展局（Infocomm Media Development Authority）因调查Simba未经授权使用频谱的问题，而暂停了对该交易的评估。
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