吉宝旗下Rigco与胜科海事将合作完成四座岸外钻井平台，交易价值超5亿新元

钻井船和自升式钻井平台预计将分别于2027年和2028年交付

经过十多年的新造活动受限以及旧钻井平台逐渐退役后，岸外钻井平台市场行情正在改善。 照片来源：CMG

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【新加坡】吉宝 (Keppel) 的全资子公司Rigco Holding与胜科海事 (Seatrium) 将合作完成四座岸外钻井平台的建造工作，合同估值超过5亿新元。

两家公司在周一（10月26日）的联合声明中表示，Rigco拥有的这四座钻井平台包括一艘保费第七代钻井船、一座适用于恶劣环境的自升式钻井平台，以及两座专为西北欧恶劣作业环境设计的中水半潜式钻井平台。

建造工作将根据两家公司之间现有的主服务协议进行，合同的估算价值将由Rigco的现有现金国库提供资金。

两家公司指出，钻井船和自升式钻井平台预计将分别于2027年和2028年交付给Rigco，“为它们通过吉宝岸外基金（Keppel Offshore Fund）寻求租赁机会和最终实现资产变现做好准备”。

剩下两座钻井平台的建造计划仍在评估中。

两家公司表示，经过十多年的新造活动受限以及旧钻井平台逐渐退役后，岸外钻井平台市场行情正在改善。

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更高的利用率、全球钻井船队的日益老化、供应限制，以及日益增长的能源安全需求，预计将支撑对岸外钻井平台的需求。

吉宝基础设施业务首席执行官兼Rigco非执行董事Cindy Lim表示：“未来几年，对深水和恶劣环境钻井平台的需求预计将增加，为新的长期租约创造有利条件”。

她补充道：“恢复建造工作是吉宝战略的一个重要里程碑，该战略旨在将Rigco在建的岸外钻井平台转变为高质量的创收资产。”

这次的分阶段完工是吉宝于2026年7月宣布的计划的一部分，该计划旨在通过吉宝岸外基金逐步将多达10座闲置钻井平台资产变现。该基金由吉宝管理，并由Apollo作为有限合伙人共同投资。

周五， 胜科海事 股价收盘上涨0.03新元或1.7%，报1.81新元。 吉宝 股价收盘下跌0.05新元或0.5%，报10新元。