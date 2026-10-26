吉宝旗下Rigco与胜科海事将合作完成四座岸外钻井平台，交易价值超5亿新元
钻井船和自升式钻井平台预计将分别于2027年和2028年交付
- 经过十多年的新造活动受限以及旧钻井平台逐渐退役后，岸外钻井平台市场行情正在改善。 照片来源：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】吉宝 (Keppel) 的全资子公司Rigco Holding与胜科海事 (Seatrium) 将合作完成四座岸外钻井平台的建造工作，合同估值超过5亿新元。
两家公司在周一（10月26日）的联合声明中表示，Rigco拥有的这四座钻井平台包括一艘保费第七代钻井船、一座适用于恶劣环境的自升式钻井平台，以及两座专为西北欧恶劣作业环境设计的中水半潜式钻井平台。
建造工作将根据两家公司之间现有的主服务协议进行，合同的估算价值将由Rigco的现有现金国库提供资金。
两家公司指出，钻井船和自升式钻井平台预计将分别于2027年和2028年交付给Rigco，“为它们通过吉宝岸外基金（Keppel Offshore Fund）寻求租赁机会和最终实现资产变现做好准备”。
剩下两座钻井平台的建造计划仍在评估中。
两家公司表示，经过十多年的新造活动受限以及旧钻井平台逐渐退役后，岸外钻井平台市场行情正在改善。
更高的利用率、全球钻井船队的日益老化、供应限制，以及日益增长的能源安全需求，预计将支撑对岸外钻井平台的需求。
吉宝基础设施业务首席执行官兼Rigco非执行董事Cindy Lim表示：“未来几年，对深水和恶劣环境钻井平台的需求预计将增加，为新的长期租约创造有利条件”。
她补充道：“恢复建造工作是吉宝战略的一个重要里程碑，该战略旨在将Rigco在建的岸外钻井平台转变为高质量的创收资产。”
这次的分阶段完工是吉宝于2026年7月宣布的计划的一部分，该计划旨在通过吉宝岸外基金逐步将多达10座闲置钻井平台资产变现。该基金由吉宝管理，并由Apollo作为有限合伙人共同投资。
周五， 胜科海事 股价收盘上涨0.03新元或1.7%，报1.81新元。 吉宝 股价收盘下跌0.05新元或0.5%，报10新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Government to bring forward raising of retirement age, give employers more financial support to create flexi-load jobs
If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia
Indonesia stocks suffer worst plunge in nearly 30 years as MSCI proposes standalone status
Vietnam’s northern provinces, not Hanoi or Ho Chi Minh City, are powering near 10% GDP growth