通往未来的钥匙：什么是数码资产托管？它如何运作？

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随着监管框架日趋成熟、客户群不断扩大，可靠的托管解决方案日益重要

在数码资产托管中，所有权和控制权通常通过加密私钥来行使。 照片：PIXABAY

【新加坡】日本国会下议院近期通过了一项法案，最终将把加密货币纳入与股票相同的监管框架下。此举旨在扩大数码资产的准入范围。

专家表示，市场正从实验性交易演变为真正的机构投资兴趣。伴随这一演变，围绕数码资产托管的讨论也日益增多。

专家指出，全球监管进程正在加速，例如美国的《Genius Act》、欧洲的《Mica》以及香港的稳定币条例。在新加坡，金融管理局（MAS）也推出了代币化票据试点项目和稳定币监管制度。

渣打银行（Standard Chartered）亚细安及南亚区融资与证券服务区域主管 Francois Verlaine 表示，该银行的客户群正在扩大，已超越了加密货币原生群体。

他表示，客户群如今已包括更多传统的机构投资者，例如养老基金、主权财富基金和资产管理公司。

他指出，随着数码资产的用途不断扩大，托管已不再是一项小众服务。“它已成为市场安全增长所需关键基础设施的一部分。”

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汇丰银行（HSBC）亚洲区证券服务区域主管 Suvir Loomba 表示，数码托管解决方案将“实现机构级别的规模”。花旗投资者服务（Citi Investor Services）数码资产产品主管 Ryan Marsh 则认为，它将“开启金融的下一个阶段”。

《商业时报》在此为您深入解析什么是数码资产托管及其运作方式。

究竟什么是数码资产托管？

数码资产——包括加密货币、稳定币以及债券、基金或黄金等代币化的现实世界资产——是以数码形式存在的价值物，可以通过分布式账本（如区块链）进行拥有、发行和转移。

Loomba 说：“它们存在于链上并反映在钱包中，从而能够实现更快、更具可编程性的结算、对账和服务。”

但他提醒说，更快的结算速度并不一定能消除风险。他指出，这通常会将风险转移到技术、网络和运营控制上，“这就是为什么健全的治理和选择合适的合作伙伴至关重要”。

Marsh 解释道：“在托管业务的早期，资产主要是实物形式，如纸质证书，因此托管就是将这些资产安全地存放在实体金库中。”

他表示，随着资产和市场基础设施的电子化，持有数码记录的中央证券存管机构应运而生。如今，可编程的数码和代币化资产正在改变其安全保管的方式。

Verlaine 强调了传统托管与数码托管之间的四个主要区别。

首先是控制模式。在传统托管中，所有权通过账户记录来证明；而在数码托管中，所有权和控制权通常通过加密私钥来行使。

其次是不可逆性。许多区块链上的转账难以甚至无法撤销，这加大了操作失误所带来的影响。

第三是威胁概况。数码托管在传统操作风险之外，还引入了更高的网络风险和密钥管理风险。

第四是运营模式。数码托管的结算可能接近实时，这提高了对交易前控制和自动化检查的重要性。

其背后的关键技术是什么？

Verlaine 说：“人们可能认为数码资产托管就像托管人保管股票证书一样，只是简单地持有私钥。”但他解释说，这实际上涉及全新的基础设施。

Loomba 表示，它不“仅仅是一个钱包”。“机构级托管是一个完整的保障和控制框架。”

他表示，安全的密钥管理系统和受控的交易审批是“通过结合使用加密安全技术和关键基础设施解决方案来实现的，这些方案包括冷存储解决方案、访问控制和加密管理”。

Verlaine 对此做了进一步的分解说明。

硬件安全模块（Hardware security modules）是用于安全生成、存储和使用密钥的防篡改硬件。多方计算（Multi-party computation）则将签名权限分散到多个设备上，因此完整的密钥绝不会存放在同一个地方。

与此同时，冷存储（Cold storage）是指将密钥材料离线存储，以减少遭受网络攻击的风险。Verlaine 表示，虽然它“通常被视为黄金标准”，但对于希望频繁交易的用户来说，这会造成操作上的不便。

相比之下，热钱包（hot wallet）则将密钥材料在线存储，以方便频繁交易。

他补充道：“机构级模型通常将离线和在线存储与分层控制相结合，以平衡安全性与操作灵活性。”

Loomba 表示：“其目标是降低数码资产系统内未经授权的访问、漏洞、不良行为者和单点故障的风险。”

市面上有哪些托管解决方案？

专家们强调，一个优秀托管机构的共同指标包括：监管地位、强有力的治理和问责制、稳健的安全基础设施、运营韧性、明确的资产隔离和透明度、规模和连接性，以及客户服务。

Marsh 补充道：“我们的客户希望由单一托管机构管理其所有传统和数码资产类别，因为这能提供最优的投资组合服务和运营模式。”

数码托管领域存在一系列不同的解决方案。

一种常见的模式是使用中心化交易所，其托管服务与交易捆绑在一起。专家们一致认为，这类平台的优势在于其便利性，但用户也因此面临合约对手方风险。

另一方面，专家表示，在去中心化交易所中，用户自己持有密钥。这些平台通常用于自我托管。

但 Marsh 表示，认为自我托管因控制权更大而“本质上更安全”是一种常见的误解。“它同时也带来了巨大的丢失或被盗风险，而专业托管机构正是为了规避这些风险而设立的。”

Verlaine 总结道：“这其中的权衡很简单：它消除了中介风险，但同时也增加了个人操作的责任。”

专家们一致认为，机构投资者通常更青睐由合格托管机构提供的保护。

Verlaine 说：“交易所会混合客户资产，其主要功能是交易场所。一个合格的托管机构能提供法律上的资产隔离、独立的资产保管和信托责任——FTX 的崩溃恰恰说明了这种区别的重要性。”

受监管的托管机构，例如金融机构，拥有更强的治理、资产隔离、安全和风险管理能力，并遵守法规和资产保护框架。

但 Verlaine 指出，其弊端包括可能更高的成本和较慢的产品迭代速度（即根据测试和反馈不断完善存储解决方案的过程）。他补充说，机构托管机构可能覆盖的资产或区块链范围较窄，且客户引导过程可能更为繁琐。

最后，Loomba 指出，场外结算模式也正在兴起，旨在减少交易对手方风险的同时保障交易的进行。在这种模式下，托管机构和交易场所是分开的。

Verlaine 指出，这种方法在获取流动性的同时，减少了交易所倒闭的风险，并支持机构级的控制——但它需要更复杂的工作流程和集成，会产生额外的运营依赖，并要求稳健的结算设计。

未来展望

Loomba 预见，在更清晰的监管、更多机构级基础设施、更广泛的代币化和可靠的托管服务的推动下，市场将实现“负责任的增长”。

Verlaine 认为，我们可能会看到更多效仿传统市场保护措施的权力分离，以及对运营韧性的进一步强调。

他还展望了大规模的代币化现实世界资产，届时基金、债券和存款都将以数码形式呈现，而托管和结算也将整合到现有的市场流程中。

Marsh 表示：“随着行业不断成熟，从加密货币逐步发展到证券和现实世界资产的代币化，可靠的托管服务变得至关重要。”

他补充道：“这一基础设施有潜力释放数万亿美元的现有资产，并将其带入数码经济和金融市场。”