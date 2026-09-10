Khaw Boon Wan将卸任新报业媒体信托主席

他将把职务移交给将继续担任总裁的Chan Yeng Kit；变动预计从10月1日起生效

[新加坡] 新报业媒体信托 (SPH Media Trust, 简称SMT) 主席Khaw Boon Wan将在执掌五年后卸任，并将该职位移交给总裁Chan Yeng Kit。

Chan将在继续担任现有职务的同时，兼任主席一职。

这些变动是在与新报业媒体信托的机构成员和董事会成员协商后达成的，尚待监管部门批准，预计将从10月1日起生效。

新报业媒体信托旗下出版物包括《海峡时报》和《商业时报》等。

现年73岁的Khaw在一份关于领导层交接的声明中表示：“随着媒体业务的运营已经稳定，我认为现在是我这个退休人士逐步减少参与这个项目的好时机。”

Khaw在2020年退出政坛时，曾担任基础设施统筹部长兼交通部长。

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2021年5月，在当时的新加坡上市公司新加坡报业控股 (Singapore Press Holdings, 简称SPH) 进行重组后，他被任命为新报业媒体信托主席。该重组将媒体业务剥离，成立为一家非营利担保有限公司 (company limited by guarantee, 简称CLG)。

当时，新加坡报业控股传统的广告资助商业模式正因数码颠覆而备受压力。

时任新加坡报业控股主席的Lee Boon Yang在2021年表示，由于广告收入预计将持续下滑，新加坡报业控股的股东不太可能容忍媒体业务对公司财务前景的持续负面影响，长此以往，该业务将会逐渐萎缩。

Khaw表示，商业模式的转变意味着这家非营利担保有限公司的问责对象转移到了新报业媒体信托的机构成员。这使得报业能够更有效地继续其在新加坡提供优质、可信新闻的公共使命。

当媒体业务被剥离时，包括银行和大学等本地主要机构在内的16个机构成员，取代了商业股东，成为该业务的托管人。

这有助于缓解先前上市公司所面临的短期盈利和股息压力。

在收入、触及率和声誉方面取得进展

Khaw表示，这家非营利担保有限公司在过去五年里没有虚度光阴。

他指出，通过其多渠道、多平台、多形式和多声调的产品组合策略，新报业媒体如今每周能够触及新加坡近九成的数码和印刷版读者。

这种综合性方法在国家重大时刻证明是行之有效的。Khaw特别指出，新报业媒体对2025年大选和为期一年的SG60庆祝活动的报道，在数码和社交媒体上获得了广泛的浏览量。 该非营利担保有限公司还优化了其数码产品，例如重新设计了《海峡时报》应用程序，并更新了《联合早报》、《每日新闻》(Berita Harian) 和《淡米尔人报》(Tamil Murasu) 的应用程序。

此外，公司还启动了定期的社区计划，以吸引年轻、年长和使用母语的受众群体。

Khaw说：“世界各地的同行出版商都注意到了新报业媒体的成就。我们的新闻出版物获得的众多奖项就是令人安心的证明。” “这包括由国际新闻媒体协会和世界报业和新闻出版商协会等新闻行业协会颁发的、在竞争激烈领域中备受推崇的奖项。” 他补充说，他对Chan领导的管理团队所取得的成就尤其满意，该团队明确了新报业媒体的使命，更新了其战略，并在组织内部实现了重大的数码转型。 他说：“尽管媒体格局仍然分散，但这家非营利担保有限公司已经取得了良好进展。这必须归功于新报业媒体的同事们，以及在能力建设和才艺拓展方面给予我们有意义支持的政府。”

更新与继承

Khaw指出，到下届大选时他将年过78岁，届时再执掌一个重要机构是不明智的。

他补充说，随着Chan及其团队“稳固建立”，现在是“功成身退的适当时机”。

“这样他们将有足够的时间进一步巩固与受众、新闻编辑室和利益相关者之间的信任和信誉。届时我们就能有信心，有一支强大的团队带领新报业媒体走过下一个大选周期和其他国家大事。”

Khaw说，一些董事也已请求卸任，以便引入新的专业知识和经验，不过部分董事将会留任以协助他的继任者。

他向挺身而出、协助重组和转型新报业媒体业务的董事会同仁表示感谢。

他补充说，领导层的更新换代过程也正在新闻编辑室和高管层进行，资深高管正被培养以承担更大的角色，最终包括总裁一职。更多细节将在适当时候公布。

Chan将是首位非前内阁部长出身的新报业媒体主席。

当被问及这是否会影响新报业媒体与政府的沟通时，Khaw表示，主席曾是部长会有帮助，但并非必要。

他补充说，关键是要有一个拥有良好往绩并且深受政府信任的人，而Chan完全符合这个条件。

在加入新报业媒体之前，Chan曾担任前新闻、通讯及艺术部常任秘书，以及资讯通信媒体发展局的创局主席。

Khaw说：“事实上，他在新媒体和技术方面的背景使他比我更有优势。他比我强。我相信他和他的团队会做得很好。”《海峡时报》