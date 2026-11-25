金味(Kimly)下半年盈利下滑22%，营收持平
该咖啡店运营商建议派发每股0.01新元的年末股息
- 8月，这家在凯利板上市的咖啡店运营商建议转至新交所主板，以扩大其投资者范围并加强资本渠道。 照片来源：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 咖啡店运营商金味(Kimly)周三（11月25日）在一份交易所文件中披露，截至9月30日的下半年，公司净利润从上半年的1640万新元下跌22%至1280万新元。
这六个月的总营收为1.611亿新元，与上半年的1.614亿新元相比基本持平，微跌0.2%。
全年来看，公司净利润为2920万新元，较之前的3330万新元下滑12.2%。
全年营收微增0.1%至3.225亿新元，这主要得益于门店管理和门店投资部门的贡献，以及新开设的六家咖啡店。
清洁服务的贡献也有所提高，但营收增长因2025财年关闭一家咖啡店以及现有咖啡店的营收贡献下降而被部分抵消。
2026财年的销售成本增加640万新元至2.344亿新元，主要原因是，在现有食阁和咖啡店营收贡献疲软的情况下，运营成本仍在上升。
公司指出，尽管盈利能力下降，但集团仍持续产生强劲的经营现金流。2026财年经营活动产生的净现金从2025财年的8530万新元增至8940万新元。
截至9月30日，现金及现金等价物增至7360万新元，而去年同期为6810万新元。
金味建议派发下半年年末股息每股0.01新元，使2026财年总股息达到每股0.02新元，股息派发率高达85.2%。
金味表示：「本集团将继续专注于在战略性地点进行有纪律的扩张，加强其食品零售部门，并探索战略性投资和增值收购。」
8月，这家在凯利板上市的咖啡店运营商建议转至新加坡交易所主板。公司在最新的交易所文件中指出，这将是一个“可预见的重大里程碑”，有助于扩大其投资者范围并加强进入资本市场的渠道。
公司在另一份声明中表示，根据九年任期限制的规定，Wee Tian Chwee Jeffrey 和 Lim Teck Chai Danny 将在2027年1月举行的年度股东大会（AGM）上辞去非执行独立董事的职务。
Mark Cheng Wai Yuen 将以同样职位加入董事会，但此项任命须在年度股东大会上获得批准。
消息公布前，金味的股价周三收盘持平于0.365新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
StarHub-M1 deal could add to Keppel’s special dividends but analysts flag potential wait
Could Jensen Huang work for Elon Musk? It would be ‘a titanic ego death match’, says biographer
Why Singapore, Johor and Riau Islands should build a cross-border ecosystem for AI
Alice Huang-linked firms listed US$270 million in AI servers in China, records show