该咖啡店运营商建议派发每股0.01新元的年末股息

8月，这家在凯利板上市的咖啡店运营商建议转至新交所主板，以扩大其投资者范围并加强资本渠道。 照片来源：《商业时报》资料图

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[新加坡] 咖啡店运营商金味(Kimly)周三（11月25日）在一份交易所文件中披露，截至9月30日的下半年，公司净利润从上半年的1640万新元下跌22%至1280万新元。

这六个月的总营收为1.611亿新元，与上半年的1.614亿新元相比基本持平，微跌0.2%。

全年来看，公司净利润为2920万新元，较之前的3330万新元下滑12.2%。

全年营收微增0.1%至3.225亿新元，这主要得益于门店管理和门店投资部门的贡献，以及新开设的六家咖啡店。

清洁服务的贡献也有所提高，但营收增长因2025财年关闭一家咖啡店以及现有咖啡店的营收贡献下降而被部分抵消。

2026财年的销售成本增加640万新元至2.344亿新元，主要原因是，在现有食阁和咖啡店营收贡献疲软的情况下，运营成本仍在上升。

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公司指出，尽管盈利能力下降，但集团仍持续产生强劲的经营现金流。2026财年经营活动产生的净现金从2025财年的8530万新元增至8940万新元。

截至9月30日，现金及现金等价物增至7360万新元，而去年同期为6810万新元。

金味建议派发下半年年末股息每股0.01新元，使2026财年总股息达到每股0.02新元，股息派发率高达85.2%。

金味表示：「本集团将继续专注于在战略性地点进行有纪律的扩张，加强其食品零售部门，并探索战略性投资和增值收购。」

8月，这家在凯利板上市的咖啡店运营商建议转至新加坡交易所主板。公司在最新的交易所文件中指出，这将是一个“可预见的重大里程碑”，有助于扩大其投资者范围并加强进入资本市场的渠道。

公司在另一份声明中表示，根据九年任期限制的规定，Wee Tian Chwee Jeffrey 和 Lim Teck Chai Danny 将在2027年1月举行的年度股东大会（AGM）上辞去非执行独立董事的职务。

Mark Cheng Wai Yuen 将以同样职位加入董事会，但此项任命须在年度股东大会上获得批准。

消息公布前，金味的股价周三收盘持平于0.365新元。