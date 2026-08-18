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许兄弟生态工程面临高达5760万新元的潜在法律责任

公司披露一项具有约束力的2050万新元合资风险，以及新的联营体和分包商纠纷

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Tue, Aug 18, 2026 · 08:44 AM
    • 该公司表示，这些纠纷并未对其持续经营能力构成重大疑问。
    • 该公司表示，这些纠纷并未对其持续经营能力构成重大疑问。 照片：商业时报资料图

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    【新加坡】凯利板上市公司 许兄弟生态工程 (Koh Brothers Eco Engineering) 于周二（8月18日）披露了三起重大法律纠纷，使其面临近5760万新元的潜在责任。

    就在几小时后，股东们将召开会议，就公司转至新加坡交易所主板的事宜进行投票表决。

    这家工程与建筑公司指出，其在合资（JV）纠纷中面临最高2050万新元的风险敞口，此外还有一项2330万新元的联营体仲裁，以及一宗高达1378万新元的分包商索赔。

    最紧迫的进展涉及合资企业的反诉。

    该公司表示，新加坡高等法庭于8月6日驳回了其子公司许兄弟建筑与土木工程承包商 (KBCE) 提出的撤销部分仲裁裁决的申请。

    该合资伙伴随后于8月7日向仲裁庭申请最终支付令。

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    尽管许兄弟生态工程估计其在这些反诉中的最大风险敞口为2050万新元，但公司指出，该合资账户中仍有超过4000万新元的未分配资金。

    在首次公开披露的一起独立纠纷中，许兄弟生态工程透露，联营体合作伙伴因其子公司KBCE被指未能支付其应缴的注资份额，而索赔约2330万新元。该纠纷的听证会已推迟，日期待定。

    分包商起诉

    KBCE及许兄弟生态工程的非执行兼非独立主席Koh Keng Siang，也正面临一名前分包商的诉讼，该分包商以不当终止合同和共谋为由，索赔918万至1378万新元。双方已同意参加调解会议。

    许兄弟生态工程打算对该分包商提起反诉，并表示目前尚未为此诉讼计提任何财务拨备。

    尽管存在这些法律诉讼，该公司表示，这些纠纷并未对其持续经营能力构成重大疑问。公司指出，截至6月30日，其净资产为1亿2470万新元，并预计联营体和分包商的纠纷在未来12个月内不会有定论。

    许兄弟生态工程于7月1日获得交易所运营商的原则性批准，可将其上市地位转移至主板。公司此前曾表示，此次转板计划将扩大其投资者基础并提高股票流动性。

    上半年录得亏损

    在截至6月30日的上半年，该集团录得570万新元的亏损，与2025年上半年300万新元的利润相比，出现由盈转亏的情况。

    这归因于销售成本增加了39%，主要原因是鉴于持续的地缘政治冲突和供应链中断，工程与建筑部门的材料和采购成本上升。

    公司于8月5日表示，截至6月30日，集团的订单总额达10亿新元。现金和银行存款余额保持在6130万美元的“健康”水平，而股东权益为1亿1400万新元。

    许兄弟生态工程首席执行官Paul Shin表示：“对于我们正在进行的项目，我们继续专注于严谨的项目执行、卓越的运营和审慎的成本管理。”

    这些项目包括罗弄哈鲁士（Lorong Halus）拟建的多层巴士车厂的设计与施工、大巴窑（Toa Payoh）综合发展项目的打桩和地面加固工程、大士供水回收厂，以及一份为樟宜机场5号航站楼建设航站楼内部隧道的合资合同。

    今年4月，许兄弟生态工程还拒绝了股东们试图迫使公司分配其在Oiltek股份的提议，称此举不符合集团的最佳利益。

    许兄弟生态工程的股价周一下跌2.6%，即0.003新元，收于0.114新元。

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