许兄弟生态工程因法律纠纷面临高达5760万新元的潜在负债

公司披露一项具约束力的2050万新元合资风险，以及新的联营体和分包商纠纷

该公司表示，这些纠纷不会对其持续经营能力构成重大疑问。 照片：商业时报资料图

【新加坡】凯利板上市公司 许兄弟生态工程 (Koh Brothers Eco Engineering) 于周二（8月18日）披露了三起重大法律纠纷，使其面临近5760万新元的潜在负债。

该公司披露此消息的几小时后，其股东即将召开会议，就是否将公司转至新加坡交易所主板进行投票。

这家工程与建筑公司指出，其面临一起合资（JV）纠纷的最高风险敞口为2050万新元，此外还有一起2330万新元的联营体仲裁，以及一项高达1378万新元的分包商索赔。

最紧迫的进展与该合资企业的反诉有关。

该公司表示，新加坡高等法庭于8月6日驳回了其子公司 Koh Brothers Building & Civil Engineering Contractor (KBCE) 旨在撤销部分仲裁裁决的申请。

该合资伙伴随后于8月7日向仲裁庭申请了最终付款指令。

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虽然许兄弟生态工程估计其在这些反诉中的最高风险敞口为2050万新元，但它指出，该合资账户中仍有超过4000万新元的未分配资金。

在首次公开披露的一起独立纠纷中，许兄弟生态工程透露，其联营体合作伙伴因其子公司KBCE未能支付其应缴的注资份额，而索赔约2330万新元。该纠纷的听证会已延期，具体日期待定。

分包商提起诉讼

KBCE及许兄弟生态工程的非执行兼非独立主席 Koh Keng Siang，也正面临一名前分包商的诉讼，该分包商因指控其不当终止合同及合谋，索赔918万至1378万新元。双方已同意参加调解会议。

许兄弟生态工程计划对该分包商提起反诉，并表示目前尚未为此诉讼计提财务拨备。

尽管面临这些法律程序，该公司表示，这些纠纷不会对其持续经营能力构成重大疑问。公司指出，截至6月30日，其净资产为1亿2470万新元，并预计联营体和分包商的纠纷在未来12个月内不会有最终结论。

许兄弟生态工程已于7月1日获得交易所运营商的原则性批准，可将其转至主板上市。该公司此前曾表示，此举旨在扩大其投资者基础并提高股票流动性。

许兄弟生态工程的股价周一下跌2.6%或0.003新元，收于0.114新元。