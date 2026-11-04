高丰环保工程计划发行2760万新元附加股；母公司将认购1510万新元

母公司高丰集团将全额认购其配股；大部分所得资金将用于营运资金

高丰环保工程将以每股0.049新元的价格，按每持有五股现有股票可认购一股附加股的基准，发行最多563,644,184股新股。 图片来源：CMG

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 高丰环保工程 (Koh Brothers Eco Engineering, 简称KBEE) 计划通过一项可放弃的包销附加股发行，筹集高达2760万新元的资金，其母公司承诺将全额认购其配股。

KBEE将以每股0.049新元的价格，按每持有五股现有股票可认购一股附加股的基准，发行最多563,644,184股新股。

该集团在周三（11月4日）向交易所提交的公告中表示，此发行价较公告发布前的最后一个完整交易日（10月29日）的成交量加权平均价0.070新元有30%的折扣，也比当日收盘价0.069新元低29%。

该发行价也比除权理论价0.066新元低25.8%。

约2710万新元的所得款项净额将用于两个方面。其中约80%（即2170万新元）将用作营运资金，包括运营和行政开支，以及支付建筑项目的分包商和供应商款项。

剩余的20%（即540万新元）计划用于资本支出和/或偿还银行贷款。

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KBEE表示，此次发行将加强其财务状况，并减少对非承诺银行融资的依赖。公司指出，需要营运资金来完成其订单，其中包括多个大型建筑项目。

公司董事表示，在无不可预见的情况下，目前的营运资金足以满足当前需求。

此次发行已获得合计持有KBEE 84.2%股份的四名股东的不可撤销承诺支持。

这些股东包括持股54.81%的母公司高丰集团 (Koh Brothers Group, 简称KBG)、持股28.74%的Penta-Ocean Construction、持股0.54%的主席 Koh Keng Siang，以及持股0.06%的执行董事兼首席执行官 Shin Yong Seub。

他们共同承诺认购474,305,285股附加股，并且不会申请额外附加股。

SAC Capital是此次发行的指定经理和包销商。预计它将包销剩余的89,338,899股附加股，但相关协议尚未签署。KBEE将在协议签署后另行公告。

在另一份公告中，KBG表示其承诺认购308,925,521股附加股，认购金额约为1510万新元，将由内部资源提供资金。

如果此次发行获得全额认购，KBG的持股比例将保持在约54.81%。

根据新加坡交易所 (SGX) 的规定，此次认购属于须予披露的交易，因为其18.9%的相对数字超过了5%但低于20%的门槛。该计算基于KBG约8000万新元的市值。

此次认购对KBG的备考财务影响微乎其微。每股有形资产净值将从0.6737新元微降至0.6732新元，而每股收益将保持在0.045新元。KBG的已发行股本将保持不变。

此次附加股发行须满足多项条件，包括获得新交所的原则性批准，以及向新加坡金融管理局提交发售信息声明。股权登记日将在获得批准后确定。

高丰环保工程股价收盘下跌15.9%或0.011新元，报0.058新元。与此同时，高丰集团股价收盘上涨3.8%或0.007新元，报0.19新元。