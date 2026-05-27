Koh Brothers Eco Engineering 申请转至新交所主板

此举将提升其在本地和海外的形象，并可能带来更好的流动性和股票表现

Koh Brothers Eco Engineering 自2006年2月27日起便在新交所凯利板上市。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】凯利板上市的工程解决方案供应商 Koh Brothers Eco Engineering 已建议转至新加坡交易所（SGX）主板，旨在为其股东提升长期价值。

该公司在周三（5月27日）的一份交易所公告中表示，已提交转板申请。

Koh Brothers Eco Engineering 是建筑与房地产集团 Koh Brothers 的子公司。后者持有其 54.8% 的股份。

Koh Brothers Eco Engineering 董事会表示，在主板上市将基于多项原因为公司股东提升长期价值。

首先，鉴于公司的“市场地位、增长阶段和相对稳定性”，公司董事认为此次建议的转板“及时且恰当”。

董事会指出，Koh Brothers Eco Engineering 自2006年2月27日起已在新交所凯利板上市，此次转板“将更好地反映公司当前的发展阶段和未来的增长轨迹”。

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其次，董事会表示，集团“有信心应对不断变化的商业环境”。董事会补充说，将继续加强战略合作，并采取“审慎而积极”的方法寻求可持续的增长机会。

董事会指出，截至2025年12月31日，集团在工程与建筑部门以及生物精炼和可再生能源部门的总订单额达到约11亿新元的“健康水平”。

第三，董事会表示，在新交所主板上市将提升 Koh Brothers Eco Engineering 在本地和海外的形象。这是因为与凯利板上市公司相比，公众投资者往往会给予主板上市公司更高的保费。

董事会解释道：“在主板上市将为公司在资本市场和公众投资者中带来更高的知名度和认可度。”

董事会补充说，主板上市因此可能带来更好的流动性并改善公司股票的表现，同时也能使其招募更优秀的人才、加强品牌并吸引新的商业机会。

第四，主板上市将为公司未来的融资提供“更广阔的平台和更多的机会”，此外还能使其接触到更庞大、更多元化的投资者群体。

董事会表示，这包括那些投资授权可能仅限于投资主板上市公司的机构投资者和海外投资者。

董事会指出：“这有望增强股票的流动性，并鼓励更多机构投资者参与。”

因此，董事们相信，主板上市将带来“更能反映集团潜在价值”的市场估值，并为其在本地和海外寻求增长机会提供“更大的灵活性”。

第五，董事会指出，主板上市公司通常能获得“更广泛、更持续”的分析师覆盖。

董事会表示：“增加的研究覆盖可以提高市场透明度，减少信息不对称，并有助于对股票进行更准确、更有效的估值。”

因此，董事会预计，此次建议的转板将提升公司在关键利益相关者（包括客户、供应商、贷款方和潜在的战略合作伙伴）中的信誉和知名度。

董事会补充道，拥有主板上市地位也能在较大市值板块中提供“更佳的同业可比性”，并巩固集团的企业形象。

该公司表示，将就建议的转板事宜，在有任何重大进展时向股东通报最新情况。

在该公告发布前，Koh Brothers Eco Engineering 的股价于周二收于0.132新元，下跌0.003新元，跌幅为2.2%。