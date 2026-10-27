Kore美国房地产投资信托前九个月净房地产收入上升3%至6310万美元
预计2026年下半年和2027年上半年的每单位派息将“保持一致”于0.004美元
- Kore美国房地产投资信托2026年前九个月的营收上升2.5%，达到1.149亿美元。 照片来源：KORE US REIT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] Kore美国房地产投资信托 （Reit）的管理人于周二（10月27日）报告，截至9月30日的前九个月，其净房地产收入（NPI）为6310万美元，较去年同期的6130万美元增长3%。
营收从之前的1.121亿美元增至1.149亿美元，增长了2.5%。
经调整的净房地产收入（NPI）——该数据排除了对派息无影响的非现金直线租金、租赁激励和租赁佣金摊销——从去年同期的6320万美元增长5.5%至6670万美元。
该信托的管理人将此增长归因于较高的一次性终止费收入、其他运营收入和现金租金收入。然而，这被较高的维修、保养和水电费支出“部分抵消”。
财务及其他信托费用从去年同期的2460万美元增至2600万美元，增幅为5.4%。管理人表示，这主要是由于财务成本的上升。
可供派发的收入同比持平，为3040万美元。
管理人预计，Kore美国房地产投资信托在2026年下半年和2027年上半年的每单位派息将“保持一致”，维持在0.004美元，但这将取决于当时的市场和融资条件以及利率变动。
管理人补充说：“从长远来看，（该信托）的目标是逐步将派息率提高到一个可持续的水平，并与Kore投资组合的表现保持一致。”
截至9月30日，投资组合的出租率为86.1%；第三季度的投资组合租金复归率同比上升了0.7%。
该信托的目标是在2026财年底前实现至少87%的出租率。
按净可出租面积（NLA）计算，投资组合的加权平均租约到期期限为3.8年。Kore美国房地产投资信托在13栋永久地契办公楼和商业园区中拥有480万平方英尺的净可出租面积。
Kore美国房地产投资信托的单位价格周一收盘持平，报0.148美元。
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