KORE美国房托与生命科学公司就华盛顿州商业园区签订十年租约

此项交易将使The Westpark Portfolio的承诺入驻率从73%增至77.1%

The Westpark Portfolio是一个永久地契商业园区，由19座办公/灵活空间建筑和两处工业地产组成。 图片来源：KORE美国房地产投资信托

【新加坡】KORE美国房地产投资信托 ( KORE美国房托 ) 的管理人宣布，已就其位于华盛顿州雷德蒙德市的永久地契商业园区，签订了一份面积约3万2000平方英尺（sq ft）的十年期租赁协议。

该租约将使The Westpark Portfolio的承诺入驻率从73%提高至77.1%。

管理人在周一（8月3日）提交给交易所的文件中表示，按备考基础计算，此举还将把该房托的整体投资组合承诺入驻率从85.3%提升至86%。

The Westpark Portfolio是一个永久地契商业园区，由19座办公/灵活空间建筑和两处工业地产组成。该园区位于西雅图东区，邻近主要交通干线和雷德蒙德市中心。

租户是一家公开上市的全球生命科学仪器公司。租赁空间将用于该租户的办公、研发、轻型制造业产业群、实验室和仓储业务。

在截至6月的上半年，KORE美国房托签订了55万零522平方英尺的租约，相当于其投资组合净可出租面积的11.5%。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

管理人指出，这一势头反映了其租赁策略的成功，并“得益于在投资组合中部分特定物业实施的针对性资产增值计划和预备套房项目”。

KORE美国房托的管理人公布，上半年每单位派息为0.004美元，派息率约为21%。可派发收入为2040万美元，较去年同期的1990万美元增长2.1%。

截至6月30日，该房托的总杠杆率为43.3%，利息覆盖率为2.5倍。上半年的投资组合租金复归率同比上升1.5%。

在此消息公布前，KORE美国房托的单位周一收盘报0.177美元，下跌1.1%，即0.002美元。