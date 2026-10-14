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Kore US Reit完成其位于华盛顿物业的整层预建套房开发项目

管理人表示，六间套房中已有一半被预租，其余套房也获得“强劲”的租赁意向

Chloe Lim

Chloe Lim

Published Wed, Oct 14, 2026 · 08:24 AM
    • 位于华盛顿州贝尔维尤市10800 The Plaza Buildings的The Post项目，设有单间套房和一个设施中心，其中配备了分组讨论区和共享租户设施。
    • 位于华盛顿州贝尔维尤市10800 The Plaza Buildings的The Post项目，设有单间套房和一个设施中心，其中配备了分组讨论区和共享租户设施。 照片：KORE US REIT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】Kore US Reit的管理人于周二（10月13日）表示，已完成其位于华盛顿州贝尔维尤市10800 The Plaza Buildings的整层预建套房开发项目The Post。

    这是该房地产投资信托基金（Reit）在The Plaza Buildings开发的第二个此类项目，也是其总共第四个整层预建套房开发项目。

    管理人表示，The Post项目的六间套房中有一半在竣工前就已租出，其余套房也获得了“强劲的租赁意向”。

    该开发项目总面积为1万5400平方英尺，包括六间单间套房和一个设施中心，中心内设有协作工作空间、分组讨论区和共享租户设施。

    管理人指出，这些套房专为寻求灵活性和快速入驻的中小型租户设计。

    管理人补充说：“预建套房（通过提供即租即用空间）可以减少租户的装修需求，而相关成本通常由美国写字楼业主承担。这有助于缩短空置期、加快出租速度，从而实现更强的入住率和租金表现。”

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    Kore US Reit管理公司首席执行官David Snyder补充道，预建套房不仅能加速该房产信托的租赁和租金收入，还能减少其“与租户更替相关的长期资本支出”。

    Kore US Reit此前的整层预建套房开发项目包括位于10900 The Plaza Buildings的The Greenhouse、位于休斯顿1800 West Loop South的Ventuno，以及位于萨克拉门托的Iron Point。

    管理人表示，这些项目在交付后均实现了完全出租。

    在该消息发布前， Kore US Reit 的单位价格在周二收盘时下跌1.3%或0.002美元，至0.15美元。

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