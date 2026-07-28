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Kore US Reit公布上半年每单位派息为0.004美元

上半年可分配收入为2040万美元，较去年同期的1990万新元同比增长2.1%

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Tue, Jul 28, 2026 · 08:23 AM
    • 其营收同比增长2.8%至7660万美元，高于2025年上半年的7460万美元。
    • 其营收同比增长2.8%至7660万美元，高于2025年上半年的7460万美元。 图片来源：KORE REIT

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    【新加坡】Kore US Reit的管理人于周二（7月28日）公布，截至6月底的今年上半年，其每单位派息为0.004美元，派息率约为21%。

    除息日为8月4日，股权登记日为8月5日。股息将于9月29日派发。

    上半年可分配收入为2040万美元，较去年同期的1990万新元同比增长2.1%。

    该房地产投资信托（Reit）的营收也同比增长2.8%，从7460万美元增至7660万美元。

    上半年房地产开支为3350万美元，较去年同期的3390万美元下降1.1%，这主要得益于其他房地产相关开支的减少。

    但这一下降被较高的房地产税、维修保养费、水电杂费和物业管理费所部分抵消。

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    该期间的净房地产收入为4310万美元，较去年同期的4070万美元增长6.1%。

    截至6月30日，该信托的总杠杆率为43.3%，利息覆盖率为2.5倍。

    投资组合的承诺出租率录得85.3%，上半年租金复归率同比增长1.5%。

    该信托的管理人表示，供应基数的萎缩有助于支撑出租率水平、租赁基本面和租金前景。

    交易所公告称：“在过去五个季度中，办公楼库存减少了3300万平方英尺，降至2012年以来的最低水平。”

    该信托还指出，全国办公楼空置率同比下降10个基点至20.1%，这表明租赁基本面正在逐步复苏。

    管理人表示，人工智能据说正在推动美国主要城市办公楼租赁市场的复苏。

    公告称：“2026年第一季度，科技行业在美国租赁市场中所占份额升至22.7%，自2019年以来，由人工智能驱动的租赁在美国主要科技市场的总面积已达到约3000万平方英尺。”

    周一，Kore US Reit的单位价格收盘上涨1.7%或0.003美元，至0.181美元。

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    Keppel Pacific Oak US Reit

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