Kore US Reit公布上半年每单位派息为0.004美元
上半年可分配收入为2040万美元，较去年同期的1990万新元同比增长2.1%
- 其营收同比增长2.8%至7660万美元，高于2025年上半年的7460万美元。 图片来源：KORE REIT
本文由AI辅助翻译
【新加坡】Kore US Reit的管理人于周二（7月28日）公布，截至6月底的今年上半年，其每单位派息为0.004美元，派息率约为21%。
除息日为8月4日，股权登记日为8月5日。股息将于9月29日派发。
上半年可分配收入为2040万美元，较去年同期的1990万新元同比增长2.1%。
该房地产投资信托（Reit）的营收也同比增长2.8%，从7460万美元增至7660万美元。
上半年房地产开支为3350万美元，较去年同期的3390万美元下降1.1%，这主要得益于其他房地产相关开支的减少。
但这一下降被较高的房地产税、维修保养费、水电杂费和物业管理费所部分抵消。
该期间的净房地产收入为4310万美元，较去年同期的4070万美元增长6.1%。
截至6月30日，该信托的总杠杆率为43.3%，利息覆盖率为2.5倍。
投资组合的承诺出租率录得85.3%，上半年租金复归率同比增长1.5%。
该信托的管理人表示，供应基数的萎缩有助于支撑出租率水平、租赁基本面和租金前景。
交易所公告称：“在过去五个季度中，办公楼库存减少了3300万平方英尺，降至2012年以来的最低水平。”
该信托还指出，全国办公楼空置率同比下降10个基点至20.1%，这表明租赁基本面正在逐步复苏。
管理人表示，人工智能据说正在推动美国主要城市办公楼租赁市场的复苏。
公告称：“2026年第一季度，科技行业在美国租赁市场中所占份额升至22.7%，自2019年以来，由人工智能驱动的租赁在美国主要科技市场的总面积已达到约3000万平方英尺。”
周一，Kore US Reit的单位价格收盘上涨1.7%或0.003美元，至0.181美元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
ABSD deadline extended to up to 7 years for developers of large en bloc sites to encourage reuse of land
15-month wait-out curb lifted for private property owners buying HDB resale flats
Mortgagee-sale listings hit six-year high in H1 2026 as financing conditions tighten
Knight Frank winds down real estate agency unit, agents to move to OrangeTee & Tie