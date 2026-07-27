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KPay获得新加坡金融管理局 (金管局) 的主要支付机构牌照原则性批准

这将使该公司能够提供商户收单服务以及本地和跨境汇款服务

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Deon Loke

Deon Loke

Published Mon, Jul 27, 2026 · 05:01 PM
    • KPay联合创始人兼首席执行官Davis Chan表示，该原则性批准“彰显了集团在合规与运营标准方面的成熟度”。
    • KPay联合创始人兼首席执行官Davis Chan表示，该原则性批准“彰显了集团在合规与运营标准方面的成熟度”。 照片：KPAY

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    【新加坡】金融科技公司KPay于周一（7月27日）表示，其本地子公司 KPay Merchant Service (Singapore) 已获得新加坡金融管理局 (金管局) 颁发的主要支付机构（MPI）牌照的原则性批准。

    这项根据《2019年支付服务法》颁发的批准，使该公司能在新加坡扩展其受监管的支付服务。

    在满足金管局的指定条件并获得最终监管批准后，该主要支付机构牌照将允许KPay提供商户收单服务以及本地和跨境汇款服务。

    KPay为超过1万家本地中小企业商户提供服务。其本地客户群主要集中在零售和餐饮领域。

    KPay表示，随着最终牌照的正式获批，本地商户可以“期待更快的开户流程、更强大的结算与资金报告功能，以及显著优化的商户门户网站”。

    该公司目前将新加坡作为其双总部之一，另一个总部位于香港。

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    该公司指出，金管局的牌照框架“加强了KPay的治理、风险管理和运营能力，从而使新加坡成为其亚太扩张的天然跳板”。

    KPay联合创始人兼首席执行官Davis Chan表示，该原则性批准“彰显了集团在合规与运营标准方面的成熟度”。

    他表示：“对我们而言，新加坡不仅仅是一个市场，更是一个典范。”

    “我们在这里建立的标准，以及我们服务商户的速度，共同定义了KPay在进入每一个市场时所追求的服务水准。”

    在区域范围内，KPay为新加坡、香港、澳大利亚和日本的超过9万5000家商户提供财务管理和业务运营平台。

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