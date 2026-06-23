Lazada裁员约5%，为东南亚电商行业日趋成熟的信号

《商业时报》获悉，此次裁员并非由任何人工智能项目所致

Lazada表示，将根据员工所在市场的适用法规要求来对待受影响的员工。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】电商平台Lazada于周二（6月23日）表示，在对其区域市场的部分职位进行评估后，公司已裁减部分员工。

《商业时报》获悉，此次裁员影响了Lazada在东南亚地区约5%的员工。

Lazada未透露具体受影响的职位，但表示此次评估是基于业务需求、职位要求和组织效率。

《商业时报》获悉，此次裁员并非任何人工智能项目的一部分。

Lazada的业务遍及六个东南亚市场：新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾。

该电商平台表示，将根据各个市场的适用法规要求来对待受影响的员工。

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Lazada的最新举措是在其电商竞争对手Shopee于6月初裁员之后。Shopee裁减了约8%的开发人员。

另一家电商竞争对手Amazon也削减了其在新加坡的员工，原因是该公司关闭了在本地的生鲜杂货配送业务，并在客户更青睐其国际商品选择的情况下调整了业务重心。

Lazada上一次裁员是在2024年1月，当时本地和区域职位的高级和初级员工都受到了影响。

Lazada表示，在新加坡，公司将与食品、饮料及同行业工友联合会（FDAWU）合作，“确保整个过程以负责任的方式处理，并为受影响的员工提供支持”。在其他市场，公司则与相关政府实体和机构合作。

秘书长Sankaradass S Chami表示，Lazada事先已将此次重组计划通知了FDAWU。这使得工会能够与Lazada管理层“密切合作”，在过渡期间为受影响的员工提供支持。

受影响的工会成员将获得为期一年的工会会籍和培训补助支持。

Sankaradass说：“工会还将与公司合作，确保此次行动以负责任的方式进行，并遵循《处理过剩人力和负责任裁员三方咨询指导原则》以及全国职工总会（NTUC）的《公平裁员框架》。”

咨询公司Momentum Works的创始人Li Jianggan表示，此次重组行动似乎是为了实现组织优化。他补充说，东南亚的电商行业已经成熟，各大平台正专注于提高效率、盈利能力和组织灵活性。

这使得Lazada和Shopee近期的裁员不那么令人意外。

Li说：“与我们在业内其他地方看到的一些更激进的裁员相比，Lazada的最新调整显得相对温和。”

Li指出，尽管人工智能并非此次裁员的主要诱因，但它正成为Lazada战略的重要组成部分。该电商平台一直是东南亚最积极采用人工智能的公司之一，这势必会影响团队结构和组织优先事项。这种情况也不同于电商巨头Amazon正在进行的裁员。

Li说：“Amazon关于员工队伍的讨论越来越多地集中在人工智能如何改变白领工作的性质上，而Lazada的调整则似乎更多地反映了一个日趋成熟的东南亚电商市场，在这个市场中，运营效率和执行力已成为更高的优先事项。”