LC Capital增持栢能集团股份；Rich Capital通过配售协议筹资128万新元

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7月10日至16日的五个交易日里，主要股东录得14起增持和5起减持

【新加坡】在7月10日至16日的五个交易日里，市场共提交了超过50份涉及20只主要上市股票的董事权益和主要股权申报。

其中，董事或首席执行官申报了七起增持和三起减持，而主要股东则录得14起增持和五起减持。

这包括为 HealthBank Holdings 、 Nam Cheong 、 斯坦福置地 (Stamford Land Corporation) 、 SunMoon Food Company 以及 UltraGreen.ai 提交的董事或首席执行官增持申报。

在主要股东申报文件中，American Century Investment Management于7月8日通过市场交易减持了159.3万股 利莱国际 (Rex International Holding) 的股票后，已不再是其主要股东。

这次减持使其在这家石油和天然气公司的持股从6903万股（占5.08%）降至6744万股（占4.96%）。

股票回购

在上述五个交易日里，也有15家主要上市公司进行了股票回购。

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这些回购的总金额达6600万新元，其中以 新电信 (Singtel) 为首，该公司以每股4.40新元的平均价格回购了1180万股股票。第二上市的 怡和控股 (Jardine Matheson) 则以每股61.61美元的平均价格回购了12万5000股股票。

Kopernik建立在金光农业资源的长期仓位

过去三年里，Kopernik Global Investors持续增持 金光农业资源 (Golden Agri-Resources) 的股份。

其最新申报文件显示，在7月10日以每股0.275新元的价格收购1380万股股票后，其间接权益从6.97%上升至7.07%。

此次增持扩大了其在2023年6月重新超过主要股东门槛时建立的仓位。当时，Kopernik以每股0.26新元的价格收购了5420万股，持股比例从4.998%增至5.425%。

随后，该公司在2025年6月以每股0.25新元的价格收购了1420万股，将持股比例提高至6.07%。

2026年的申报将Kopernik的间接权益提升至8.97亿股。正如申报文件所述，该权益被视为间接持有，因为Kopernik作为投资顾问，对这些股份拥有自主处置权。

此次增持前，金光农业资源公布了稳健的经营业绩。

在2026财年第一季度，受下游商品销量的增长带动，其营收同比增长6%至32.3亿美元。毛利润增长4%，达到4.5亿美元。

该公司强调，更高的生物燃料指令、受限的植物油供应以及正在发展的厄尔尼诺现象是支撑毛棕榈油价格的因素。

在四月份的年度会议上，金光农业资源指出，人工智能技术已在其各项业务中部署，以提高效率并支持管理流程。公司还强调了旨在未来几年提高种植园产量的加速翻种和生产力计划。

主要股东披露为机构投资者的信心提供了透明的记录。Kopernik的持股比例从2023年6月的5.425%增至2026年7月的7.07%，反映了一家全球价值导向的投资管理公司对金光农业资源股票的多年累积。

LC Capital将在栢能集团的间接权益增持至11%以上

通过7月13日和7月15日的申报，LC Capital Management将其在 栢能集团 (PC Partner Group) 的间接权益从9.01%增至11.01%。

其间接权益从3496万股增至4273万股，这既反映了从7月13日起一个全权委托管理账户被纳入其投资权限，也包括了7月14日通过市场交易收购的51万6400股。

此次增持延续了一系列的股权增持行动，LC Capital于4月1日成为主要股东。随后，它分别在4月20日、5月7日、6月10日和7月6日将其持股比例提高至超过6%、7%、8%和9%的门槛。

7月13日和15日的申报分别将其间接权益提升至超过10%和11%的门槛。

LC Capital的间接权益来自于其全权管理的子基金持有的股份，以及其在全权委托管理账户中持有的股份，LC Capital对这些股份行使投资决策权和投票控制权。LC Capital的旗舰基金是一只以MSCI世界股票指数为基准的全球偏多头基本面股票基金。

Volare成为BBR控股的主要股东

本周，Volare Group通过于7月10日和13日完成的两笔场外收购，成为 BBR控股 (BBR Holdings) 的重要股东。

这家总部位于瑞士的投资集团以1290万新元总共收购了4300万股股票，在三天内将其直接持股比例从1.35%提高到14.69%。

在7月10日的第一笔交易中，Volare以405万新元收购了1350万股，将其持股比例提高至5.54%，从而成为主要股东。

7月13日，该公司以885万新元进行了第二笔收购，购入2950万股，随后将其持股比例增至14.69%。两笔交易均为场外进行。

申报文件还披露，Volare由Cielo Holding拥有并控制93%的股份，而Cielo Holding则由Daniel Sieber全资拥有并控制。因此，Cielo Holding和Daniel Sieber都申报了在BBR控股的相应间接权益。

UltraGreen.ai独立董事增持股份

UltraGreen.ai的独立非执行董事Nicky Tan于7月13日通过公开市场交易，以3万9500新元的总价收购了公司2万5000股股票。

此次收购使他的直接持股从10万5000股增加到13万股。

在此次购买之前，Tan曾于4月20日进行了一次公开市场收购，当时他以3万2736美元收购了2万4800股，将其直接持股从8万零200股增加到10万5000股。

在两次披露的交易中，他总共收购了4万9800股。

4月和7月的购买分别以每股1.32美元和1.58新元的平均价格完成。货币不同反映了UltraGreen.ai的双币交易结构，该公司在新加坡交易所同时设有美元和新元交易柜台，代表相同的标的股份。

Tan是新加坡知识产权局 (知识产权局) 的主席，并领导nTan Corporate Advisory。

在成立这家咨询公司之前，他曾在Arthur Andersen新加坡和亚细安，以及PwC新加坡和亚太区担任企业融资和财务咨询的高级领导职务。

他曾任职于新电信、星狮集团（Fraser and Neave）、胜科工业（Sembcorp Industries）和Singtel Optus的董事会。

HealthBank Holdings：通过270万新元配售支持新业务和收购机会

HealthBank Holdings 于7月13日宣布，已与三名投资者达成认购协议，以每股0.0378新元的价格配售高达7070万股新股，筹集约267万新元的总收益。

公司计划将约266万新元的预计净收益用于资助新业务、战略投资、收购和扩张机会。

此次配售前，公司已于2025年10月和2026年1月完成了分两批的认购，并于2026年4月收到了另一次配售的上市和报价通知。

在凯利板上市的HealthBank表示，公司专注于发展新业务、战略投资和收购，以寻求创造可持续的长期股东价值，并使其收入来源多样化。

最新配售将完全利用公司在四月份的年度股东大会上批准的非按比例配股的股东授权。

在截至12月31日的2025财年，HealthBank报告营收为14万元人民币（合2万零670美元），净亏损为329万元人民币，较2024财年的822万元人民币净亏损有所改善。

该集团在2025财年底拥有168万元人民币的现金和银行存款，以及1410万元人民币的净资产。

Rich Capital Holdings：通过128万新元配售为新业务机会和营运资本融资

Rich Capital Holdings 于7月15日宣布，已达成一项配售协议，以每股0.071新元的价格配售高达1800万股新股，筹集高达128万新元的总收益。

该发行价比7月14日股票的成交量加权平均价低了8.97%。

公司预计净收益约为122万新元，其中50%将用于新的业务机会，包括项目、投资、合伙业务和收购，其余50%将用作一般营运资本。

如果全部被认购，此次配售的股份将占公司现有已发行股本的49.03%。

在凯利板上市的Rich Capital Holdings在新加坡及本区域从事房地产开发、房地产投资、项目管理和专业建筑服务。

该公司表示，此次配售将加强其财务状况，支持未来增长机会，扩大股东基础并提高交易流动性。

此举是在2025年5月完成对Rich Batam及其子公司的脱售之后进行的。

在截至3月31日的2026财年，Rich Capital报告营收为101万新元，而2025财年为124万新元。在脱售Rich Batam及其子公司带来107万新元收益的支撑下，该集团在2026财年实现盈亏平衡，而2025财年则净亏损107万新元。

截至3月31日，归属于公司所有者的权益为190万新元，每股净资产值为0.0518新元，现金及现金等价物约为173万新元。

作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。