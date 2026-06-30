Lendlease Global Commercial REIT管理人任命现任董事Penelope Ransom为董事会主席
首席执行官Guy Cawthra出任执行董事
- 该REIT的投资组合包括位于新加坡的三处物业的租赁地契权益：Jem、313@Somerset（上图）和PLQ Mall。 图片来源：LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL TRUST MANAGEMENT
本文由AI辅助翻译
[新加坡] Lendlease Global Commercial Real Estate Investment Trust （REIT）的管理人于周二（6月30日）宣布，任命现任非独立非执行董事Penelope Ransom为董事会主席。
Ransom自2023年11月起担任该管理人董事，她也将加入审计与风险委员会。此外，她还是提名与薪酬委员会以及环境、社会和治理委员会的成员。
她接替的是Justin Gabbani，后者的辞职已于5月宣布。管理人当时表示，他将离开Lendlease Group以寻求外部发展机会。
该管理人的首席执行官Guy Cawthra已被任命为执行董事。
管理人在周二提交的交易所文件中表示，他负责制定该REIT的发展方向，领导战略和政策的执行，并监督日常管理、投资组合管理、资本部署、收购、融资及可持续发展等事务。
该REIT的投资组合包括位于新加坡的三处物业的租赁地契权益：Jem、313@Somerset和PLQ Mall。
Asean Intelligence
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在该消息宣布前，该股收盘报0.57新元，下跌0.005新元，跌幅为0.9%。
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