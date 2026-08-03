领盛环球商业房地产投资信托下半年每单位派息增长3%至0.0185新元

下半年可派发收入同比增长40%至6170万新元

PLQ Mall约1万6000平方英尺零售空间的改造工程预计将于2026年底完成。 照片：商业时报资料照片

【新加坡讯】 领盛环球商业房地产投资信托 （Lendlease Global Commercial Real Estate Investment Trust，简称Reit）的管理人于周一（8月3日）宣布，截至6月底的下半年，其每单位派息（DPU）为0.0185新元。这比去年同期的0.018新元增长了3%。

该管理人表示，每单位派息的增长主要得益于其强劲的运营资产组合所带来的经常性收益，而该组合以韧性十足的新加坡商场为支柱。

此次派息的股权登记日为8月12日，并将于9月21日支付。

下半年的可派发收入增长40%至6170万新元，高于去年同期的4410万新元。

营收同比增长6.8%至1.1亿新元，净房地产收入（Net Property Income, 简称NPI）同比增长6.6%至7870万新元。

收入增长主要由PLQ Mall推动。该信托于今年3月收购了该商场剩余30%的股份，从而实现了全资控股。

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管理人表示，业绩也受到其新加坡零售资产的支持，但部分被出售Jem办公楼部分的影响所抵消。

若不计入PLQ Mall和Jem办公楼，下半年的营收和净房地产收入将分别增长4.9%和6.6%。

全年来看，每单位派息同比增长3%至0.037新元，可派发收入同比增长26%至1.103亿新元。

营收增长2.6%至2.119亿新元，净房地产收入增长2.7%至1.527亿新元。

截至6月底，领盛环球商业房地产投资信托的投资组合承诺出租率为94.6%。其零售组合的出租率为98.5%，而其米兰办公楼组合的出租率为89.1%。

按净可出租面积计算，该投资组合的加权平均租赁期限为4.7年；按租金总收入计算，则为3.6年。

截至6月底，领盛环球商业房地产投资信托的投资组合估值为42亿新元。

其零售组合在2026财年录得11.7%的正向租金调升率。

租户销售额和客流量同比分别增长了24%和16.4%。若不计入PLQ Mall，租户销售额将增长4%，客流量将上升5.2%。

租户续租率为70.8%，主要原因是国泰影城（Cathay Cineplexes）的退出，其位置已由邵氏院线（Shaw Theatres）取代。

若不计入国泰影城，租户续租率将进一步提升至79.6%。

管理人表示，PLQ Mall约1万6000平方英尺零售空间的改造工程预计将于2026年底完成。预计该项目将有助于实现正向租金调升，并改善商场的零售服务。

在业绩公布前，领盛环球商业房地产投资信托的单位周一收盘下跌2.5%或0.015新元，报0.575新元。