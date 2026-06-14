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Flexport：旅游减少致消费品需求上升，并推高运费

自中东战争爆发以来，海运费率普遍飙升高达三倍

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Tay Peck Gek

Tay Peck Gek

Published Sun, Jun 14, 2026 · 04:00 PM
    • Flexport全球海运采购主管 Nerijus Poskus 表示，随着人工智能产品需求激增，他看好保费快递服务的前景。
    • Flexport全球海运采购主管 Nerijus Poskus 表示，随着人工智能产品需求激增，他看好保费快递服务的前景。 照片来源：FLEXPORT

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】— 由于机票价格上涨导致更多人削减海外度假，更高的燃料价格助长了美国和欧洲市场对快速消费品需求的激增。

    这反过来推高了海运费率。自中东战争爆发以来，由于海湾地区的石油出口量锐减，海运费率普遍飙升了三倍之多。这也导致了包括航空燃油和船用燃料在内的油价飞涨。

    继前一周上涨16%之后，上海出口集装箱运价指数在周五（6月12日）周环比上涨9.5%。该指数涵盖从上海出发的13条出口贸易航线，是全球使用最广泛的中国出口货物现货市场海运费率指数。

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