利安资金管理公司增持惟高达和iX Biopharma股份

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新交所上市公司的董事或首席执行官呈报了四宗收购，无脱售；主要股东则录得五宗收购和一宗脱售。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】在过去五个交易日中，近30只主要上市股票申报了超过50项董事权益和主要股东持股变动。

董事或首席执行官呈报了四宗收购，无脱售；主要股东则录得五宗收购和一宗脱售。

这包括 Alpha Integrated Reit 、 Aztech Global 、 奕丰集团 (iFast Corp) 和 Toku 的首席执行官或董事提交的收购申请。

7月28日， iWow Technology 以每股0.225新元的价格发行6670万股新股，完成了1500万新元的配售。

此次配售吸引了机构和战略投资者，包括新加坡股票市场发展计划下的基金经理，以及Lion Global Investors、大华资产管理 (UOB Asset Management)、Tokio Marine Life Insurance Singapore和惠理香港 (Value Partners Hong Kong) 等投资者。

股票回购

此外，在这五个交易日中，有十二家主要上市公司进行了股票回购，总额达2670万新元，与前一周的速度相似。

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Aztech Global执行主席增持股份

7月29日，Aztech Global的执行主席兼首席执行官Michael Mun以每股0.715新元的平均购买价，收购了10万股股票。

此次市场收购后，Michael Mun在该公司的总权益增至5.428亿股。

这相当于Aztech Global已发行股本的70.3%。

此次股票购买的前一天，Aztech Global公布了2026年上半年业绩，营收为1.514亿新元，净利润为940万新元，并宣布派发每股0.005新元的中期股息。

该集团还强调，作为客户和收入多元化努力的一部分，其在今年上半年获得了13个新项目订单，并增加了四个新客户。

奕丰集团主席兼集团首席执行官增持股份

7月29日，奕丰集团 (iFast) 主席兼集团首席执行官Lim Chung Chun在市场上以31万6326新元购入3万6200股股票，平均购买价为每股8.74新元。

收购后，他在该集团的总权益增至6010万股，相当于公司已发行股份的19.6%。

此次股票购买前，奕丰集团于7月24日发布了第二季度业绩。报告显示，其净利润同比增长35%，达到2990万新元；资产管理规模 (assets under administration) 同比增长32.8%，达到创纪录的361亿新元。

该集团还将其2026财年的股息指引提高至每股至少0.12新元，并宣布派发每股0.03新元的第二次中期股息。

利安资金管理公司收购惟高达股份

7月24日，利安资金管理公司 (Lion Global Investors) 以每股1.12新元的平均价格，收购了18万零600股 惟高达控股 (Valuetronics Holdings) 的股票。

此次收购使该资产管理公司的视为拥有权益 (deemed interest) 从1970万股（4.83%）增加到1988万股（4.88%）。

该交易也使华侨银行 (OCBC) 的视为拥有权益从4.98%提升至5.02%，即2049万股，从而使该银行成为主要股东。

此前，Amova Asset Management Asia进行了一系列增持。该基金经理在3月份其管理的投资组合持股比例超过5%的门槛后，成为主要股东。随后，其持股比例在4月增至6.11%，5月再增至7.15%，相当于2931万股。

在惟高达7月27日的年度股东大会上，管理层概述了计划在2027财年和2028财年，通过特别股息和股票回购相结合的方式，向股东返还约3亿港元（3830万美元）的盈余现金。

管理层表示，已拨出6600万港元用于2026财年的特别股息，并将在初始股票回购计划下部署不少于8000万港元。

这3亿港元资本返还计划的余下部分，将用于2027财年和2028财年的进一步特别股息和/或股票回购。

该计划反映了董事会对集团强大财务状况和现金流生成能力的评估，管理层强调了其严谨的资本分配框架，该框架在股东回报与营运资金、资本支出、财务弹性和战略增长需求之间取得了平衡。

公司还将其普通股息派发目标从之前净利润的30%至50%提高到50%至70%。

包括拟议的2026财年最终股息和特别股息在内，总股息为每股0.38港元，较2025财年支付的每股0.27港元增长了41%。

管理层强调，尽管2026财年营收下降4%至17亿港元，但毛利润增长6.3%至3.121亿港元，毛利率从17%扩大至18.8%。

若不计Trio AI投资的影响，调整后的税前利润从2025财年的1.747亿港元改善至1.791亿港元，反映了集团核心电子制造服务业务的韧性。

收入组合也继续向通信电子领域倾斜，该领域在2026财年占集团总收入的87.1%，而2025财年为78.8%。

利安资金管理公司收购iX Biopharma股份

7月22日，利安资金管理公司收购了371万股 iX Biopharma 的股票。此次收购使其视为拥有权益从4954万股（4.54%）增加到5325万股（4.87%）。

该交易也使华侨银行 (OCBC) 的视为拥有权益从4.71%提升至5.04%，即5515万股，从而使该银行成为主要股东。

此次增持之前，iX Biopharma进行了一系列战略发展。今年2月，这家专业制药公司完成配售7580万股新股，筹集了至少600万新元的总收益。

截至2026年3月31日，现金及现金等价物增至1590万新元，而净资产从2025财年末的40万新元改善至1700万新元。营运资金也从480万新元的赤字转为1130万新元的盈余。

在7月的公司简报会上，管理层强调了Wafermine的持续进展。Wafermine是其专有的舌下氯胺酮含片，用于治疗中度至重度急性疼痛。

该项目已与美国食品药品监督管理局（US Food and Drugs Administration）完成第二阶段结束会议，并正迈向第三阶段的开发。

管理层透露，预计operational medical systems将为第三阶段研究提供约3430万美元的资金，而iX Biopharma则保留产品权和申办权。

今年2月，该公司还宣布了一份价值4100万美元的美国国防部合同，以进一步开发Wafermine，旨在通过紧急使用授权途径，实现其在战场上的潜在部署。

公司已批准将关键生产设备从澳大利亚迁至美国内华达州的一处设施。

管理层指出，此举支持了《购买美国货法案》（Buy American Act）的要求，加速了Wafermine的生产准备工作，并为在美国市场获得更多制药生产机会提供了途径。

iX Biopharma将保留该设备及其相关知识产权的所有权。

在截至2026年3月31日的九个月里，公司营收同比下降14%至480万新元。然而，毛利润增长7%至140万新元，毛利率从24%扩大至30%，反映了产品组合的改善。

净亏损从去年同期的840万新元收窄至300万新元，而调整后的息税折旧摊销前亏损（adjusted Ebitda loss）从190万新元改善至170万新元。

管理层继续将iX Biopharma定位为以其WaferiX药物递送平台为核心的公司，该平台支持超过40个药物开发项目，涵盖疼痛管理、肽类、激素和代谢健康等领域。

近期的发展包括：资产负债表的强化、Wafermine第三阶段研究的资金支持、美国生产能力的进展，以及一个由国防部支持的开发项目。

Aedge：为地产扩张和经常性收入增长融资

Aedge Group 提议以每股0.21新元的价格配售1667万股新股，以筹集约350万新元的总收益。新股将占扩大后股本的约9.3%。

该公司上一次配售是在2025年5月，当时以每股0.26新元的价格发行了195万股新股，筹集了50万7000新元的总收益。

Aedge计划将约一半的净收益用于扩展其投资性房地产部门，其余50%用于营运资金。

公司还提到，此次配售的目的包括扩大股东基础和可能提高股票的交易流动性。

此次配售前，该集团持续扩大其工业地产投资组合，包括在2026年6月收购了位于219 Kallang Bahru的物业，这是其收购的第三栋工业大楼。

在截至12月31日的2026财年上半年，Aedge的营收同比增长30.2%，达到1730万新元；毛利润翻了一倍多，达到350万新元；净利润达到110万新元，而去年同期亏损50万新元。

管理层对2026财年下半年持谨慎乐观态度，理由是其工程、运输和安保业务最近赢得了新合同。

此外，第二个客工宿舍预计将投入运营，这将使集团的床位容量增加一倍以上，并进一步增加经常性租金收入。

截至12月31日，在凯利板（Catalist）上市的Aedge所报告的投资性房地产账面价值为1940万新元，评估公允价值约为2600万新元。

作者是新加坡交易所（SGX）的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问 sgx.com/research。