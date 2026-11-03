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新加坡政府投资公司 (GIC) 首席执行官：人工智能集中趋势使多元化投资更具挑战，流动性是关键

该主权财富基金关注公司的基础业务、投资质量和投资组合流动性

Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Tue, Nov 3, 2026 · 06:49 PM
    • 新加坡政府投资公司 (GIC) 致力于确保新加坡的国库持续增长，同时保证在国家需要时能随时动用资金。
    • 新加坡政府投资公司 (GIC) 致力于确保新加坡的国库持续增长，同时保证在国家需要时能随时动用资金。 图片来源：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【香港】随着人工智能相关股票的集中度日益提高，当今市场的多元化投资变得更具挑战性。为应对长期风险，新加坡政府投资公司 (GIC) 正专注于考量公司的基础业务、投资质量和投资组合流动性。

    周二（11月3日），新加坡政府投资公司首席执行官 Lim Chow Kiat 在香港举行的国际金融领袖投资峰会上发言，他概述了在日益集中的市场中进行投资的三大考量因素。

    首先，投资者应深入研究这些公司，审视其基础业务，以确定它们在人工智能领域的参与程度。

    Lim 以 MSCI 全球指数为例指出，尽管其中许多公司从全球各地创造收入，但美国股票仍占该指数约70%的权重。

    其次，投资者应注重公司的质量，而不是采用自上而下的方法来分配资本。

    Lim 表示：“如果你做足了功课，确定公司拥有优秀的管理团队、护城河等优势，那么从长远来看，它能够很好地穿越周期。”

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    第三，在难以通过多元化来分散人工智能集中风险的情况下，保持良好的流动性水平至关重要，这能为投资者提供应对市场变化的空间。

    从历史上看，长期持有资产的耐心投资者能够获得回报，他们受益于时间保费以及估值随时间推移向历史均值回归的趋势。

    但 Lim 指出，技术的快速变革意味着一些转变可能是结构性的，而非周期性的，这使得预测估值最终可能稳定在何种水平变得更加困难。

    他补充说，这种不确定性应转化为更高的风险保费定价，并可在平衡资本供需方面发挥作用。这对信贷投资者而言尤其重要，因为他们可能不愿对少数大型发行人持有过多的风险敞口。

    Lim 说：“我想说，许多长期投资者希望在获得那份风险保费方面得到更多补偿。我认为这是市场消化这种情况的一种方式。”

    立足根本

    尽管新加坡政府投资公司变得规模更大、更全球化和专业化，但其使命自成立以来从未改变。

    Lim 说：“在一个瞬息万变的世界里，我认为，明白有些事情是不会改变的，这一点至关重要。”

    新加坡政府投资公司致力于确保新加坡的国库持续增长，同时保证在国家需要时能随时动用资金。

    他指出，坚持长期投资的方针，并不等同于一系列短期投资决策的简单叠加。

    他说：“因为（长期和短期的）驱动因素不同，所以这样的理念让我们能够立足根本。”

    Lim 表示，人才是新加坡政府投资公司履行使命的关键。他指出了吸引和留住员工的两个因素。

    首先是做好基本功，包括薪酬待遇和工作环境。

    其次是使命感，Lim 认为这是新加坡政府投资公司的一项优势，因为人们都希望为比自身更宏大的事业做出贡献。

    他补充道：“就我们而言，这当然是为了保障新加坡的财务未来，但实际上我们的使命不止于此。”

    Lim 说，除了守护新加坡的国库，新加坡政府投资公司的投资还有助于建立企业、创造就业和支持公司成长，这为员工提供了更广泛的使命感。

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