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物流解决方案供应商All-Link Air & Sea提交初步招股说明书，申请主板上市

公司计划在东南亚扩张，并将越南和泰国确定为主要增长市场

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Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Tue, Jun 30, 2026 · 01:10 PM
    • All-Link Air & Sea执行董事兼首席执行官Peter Neo（右四）与团队成员在一次展会上合影。
    • All-Link Air & Sea执行董事兼首席执行官Peter Neo（右四）与团队成员在一次展会上合影。 照片来源：ALL-LINK AIR & SEA

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】物流解决方案供应商All-Link Air & Sea于周二（6月30日）提交了初步招股说明书，申请在新加坡交易所（SGX）主板上市。

    在此次拟议上市之前，JustCoUI Boustead Reit也已在主板上市。Foundation Healthcare也于本月早些时候提交了初步招股说明书。

    All-Link表示，公司计划将大部分净收益用于服务新客户和增加现有客户的业务量。

    公司也计划投资于技术和数字能力，以提高运营效率和可扩展性。

    公司计划在东南亚扩张，已将越南和泰国确定为主要增长市场，并将首先从越南开始。

    All-Link Air & Sea执行董事兼首席执行官Peter Neo告诉《商业时报》：“我们的目标是从一个专业服务商发展成为一个更综合的区域性企业，同时保持严谨，并专注于我们熟悉的贸易通道和客户群体。”

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    他补充说，公司的基础是，并且将继续是其“在亚细安至美国走廊上专注于特定航线的利基空运专长”，公司在这些领域已建立了深厚的运营基础。

    首次公开募股的收益也将用于：

    • 为货运代理业务提供资金，包括支付给航空公司、承运商和拼箱公司的款项；
    • 支持一般企业和营运资金需求；
    • 支付日常业务过程中产生的一般和行政费用；以及
    • 支付与上市相关的费用。

    CGS International Securities Singapore是此次发行的发行经理、承销商和配售代理。

    配售认购者可能需要支付最高为发售价1%的经纪佣金。

    财务业绩与业务增长

    此次上市前，All-Link在过去三个财年实现了持续增长。

    公司营收从2023财年的480万美元增至2024财年的7150万美元，并进一步增至2025财年的7410万美元。

    2023财年、2024财年和2025财年的净利润和全面总收益分别为130万美元、840万美元和660万美元。

    All-Link将2023财年至2024财年营收的急剧增长归因于被TikTok选为美国向货物的指定物流合作伙伴。这家社交媒体公司当年贡献了其98%的营收。

    在2025财年，All-Link减少了对TikTok的依赖，后者贡献了45.4%的营收；同时，公司引入了另一家生产电子产品的全球科技公司作为主要客户，该客户贡献了33.6%的营收。

    All-Link在招股说明书中表示：“我们相信，我们大部分的营收将继续依赖于这些客户及其业务表现。”

    公司补充说，在可预见的未来，来自All-Link PRC的业务引荐将继续构成其大部分营收。

    All-Link表示，其净营运资本从2023财年的290万美元增至2025财年的1600万美元，并指出公司在这三个财年中的流动比率也分别维持在3.28倍、1.25倍和1.71倍。

    虽然公司没有固定的股息政策，但其董事会有意建议在2026至2028财年派发至少占净利润30%的股息。不过，公司指出，这仅反映其目前的意向，并不构成有约束力的承诺。

    “定位有利”

    All-Link提供端到端的物流、货运代理和供应链管理服务，专注于来自中国、越南和泰国的跨境电商和电子产品货运。

    该公司于2021年12月在新加坡注册成立，是AGX Singapore与All-Link PRC的主要股东兼法定代表人Xu Hao成立的合资企业，旨在新加坡和整个亚细安地区提供物流服务，同时为All-Link PRC集团的客户提供支持。

    AGX Group通过其全资子公司AGX Singapore，是All-Link的控股股东。这家在马来西亚上市的公司在全球范围内提供空运和海运代理、航空航天物流、仓储、公路运输和分销服务。

    All-Link将自己定位为物流“协调层”的专家，提供规划、法规和信息管理服务，以支持亚细安-中国-美国贸易走廊的跨境供应链。

    公司在招股说明书中表示，其“处于有利位置，将受益于全球供应链和贸易流的持续变化，因为跨国客户日益将其制造业产业群、采购和分销业务多元化，拓展至亚细安及其他非中国地区”。

    All-Link尤其预计将从许多跨国公司为加强供应链的韧力而采纳的“中国+1”战略中受益，该战略正推动整个亚细安地区的物流需求。

    公司表示，预计这一趋势将支持区域货运量的长期增长，尤其是在该集团目前运营的市场，如新加坡、马来西亚和菲律宾。

    当被问及地缘政治紧张局势、关税和美国贸易政策对需求和贸易路线的影响时，Neo告诉《商业时报》，近期美国贸易政策的转变对公司而言是“一把双刃剑”。

    他指出，从2025年8月起，美国取消“最低豁免额”规定，意味着所有运往美国的货物，无论价值多少，都需缴纳关税和税款。这导致在2025财年，中美跨境电商空运货量减少，其中包括All-Link与TikTok集团合作处理的货运。

    然而，Neo补充说，同样的关税和地缘政治压力正在“中国+1”和“中国+2”战略下，加速供应链从中国向外多元化，将制造业产业群和贸易流转向越南、泰国、马来西亚和菲律宾等亚细安市场。

    Neo说：“作为专注于中国、越南和泰国至美国等关键走廊航线的空运专家，我们处于有利位置，可以从这些变化的贸易流中受益——这已经反映在我们客户群的多元化上。”

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