Lum Chang Creations拟通过股份配售筹资高达2660万新元

此举旨在增加公众持股量，为公司转至凯利板上市做准备

【新加坡】 Lum Chang Creations 公司于周四（6月18日）宣布，计划以每股0.759新元的价格配售高达3500万股股份，以筹集高达约2660万新元的总收益。

此次拟议的配售活动包括高达1500万股新股，以及高达2000万股的现有股东献售股。

此举旨在增加公司的公众持股量，为其从凯利板转至新加坡交易所（SGX）主板上市做准备。

根据新交所主板规则，主板上市公司必须确保其总发行股份中至少有25%由公众持有（若公司市值低于3亿新元），同时股东人数须达到至少500名。

每股0.759新元的配售价格，相较于6月17日（即配售协议执行及随后暂停交易前的最后一个完整交易日）S$0.8426的成交量加权平均价，有约9.9%的折扣。

这批新股将为公司带来约1140万新元的总收益。

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与此同时，余下的2000万股献售股由Lum Chang Holdings和Lum Chang Creations的董事经理Lim Thiam Hooi献售。他们希望分别筹集高达930万新元和580万新元的资金。

DBS、CGS International Securities Singapore和RHB Bank已被委任为此次配售的联合配售代理。

在扣除约60万新元的预估开支后，公司预计此次新股发行将带来1080万新元的净收益。

在这笔款项中，600万新元（55.6%）将用于探索收购、投资机会、战略联盟和合资项目。

另有各150万新元将分别用于区域扩张，以及扩大其在高端住宅领域的室内装修、加建和改建项目组合。

剩余的180万新元将用作一般企业营运资金。

按备考基准计算，假设1500万股新股全部配售成功，在截至2025年6月30日的财年中，Lum Chang Creations的每股有形净资产将从0.076新元增至0.1088新元。

相反，同期的每股收益将从0.0461新元稀释至0.0438新元。

本次配售预计将于6月29日完成，惟须符合惯例的交割条件。

Lum Chang Creations的股价周三收盘持平于0.83新元。公司于周四申请的暂停交易，将于周五上午解除。