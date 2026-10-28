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主板新股Mi Material上市首日交投活跃，收盘报1.82新元基本持平

这家半导体材料制造商在新加坡的公开发售部分获得1.3倍的认购

Isabelle Chong

Published Wed, Oct 28, 2026 · 02:43 PM
    • Mi Material首席执行官兼执行董事Kevin Tan（左）与执行董事Heng Kok Lin。该公司的首次公开募股 (IPO) 以每股1.80新元的价格发售7750万股。
    • Mi Material首席执行官兼执行董事Kevin Tan（左）与执行董事Heng Kok Lin。该公司的首次公开募股 (IPO) 以每股1.80新元的价格发售7750万股。 图片来源：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】半导体公司Mi Material于周三（10月28日）在新加坡交易所（SGX）主板上市首日股价微幅上涨。

    这家芯片封装材料制造商于下午2点开始交易。开盘时股价报1.80新元，与其首次公开募股（IPO）的发行价持平，约有230万股易手。

    随后股价微升，收盘时报1.82新元，全天成交量达1080万股。

    Mi Material的首次公开募股（IPO）以每股1.80新元的价格发售7750万股，其中包括7130万股的国际配售部分和620万股的新加坡公开发售部分。这两部分分别获得了2.2倍和1.3倍的超额认购。

    根据周二公布的抽签结果，共有754名申请者成功认购新加坡公开发售部分的股票。

    在本地公开发售部分，几乎所有申购少于5000股的散户投资者都成功获配，每人获得500股。申购5000股及以上的投资者则根据申购数量的不同，分别获配5000至490,500股。

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    国际发售部分吸引了183名投资者。其中，Fullerton Fund Management获配920万股，AR Capital获配700万股，而Amova Asset Management Asia则获配550万股。

    Mi Material通过其首次公开募股及向基石投资者进行的独立配售，共筹集约2.15亿新元，按发行价计算，其预估市值达到8.91亿新元。

    这是今年第九家在新交所主板上市的公司，此前上市的公司包括UI Boustead Real Estate Investment TrustEGP EnergyDeluge Corp

    这家总部位于新加坡的公司是从马来西亚交易所上市公司Mi Technovation分拆而来，主要生产用于先进半导体封装中作为电气连接的精密焊球。

    其产品以Accurus品牌销售，应用于包括移动设备、可穿戴设备、高性能计算、存储芯片和汽车电子在内的多个领域。

    公司在中国台湾和中国大陆均设有生产设施，并正在柔佛州士乃建立一座新工厂，预计该工厂将在2027年底前为公司盈利做出贡献。

    公司计划将募集资金总额用于：

    • 在美国设立一个研究与示范中心；
    • 在新加坡设立一个研究实验室；
    • 扩大其在马来西亚的生产能力；以及
    • 升级其在台湾的现有设施。

    在2026年上半年，Mi Material的收入增长超过一倍，从去年同期的2560万美元增至5370万美元。净利润从280万美元增至1430万美元。

    该公司目前没有固定的股息政策，但其董事会有意建议，在从上市至2026年底期间以及2027财年，派发占净利润20%的股息。

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