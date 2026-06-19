枫树投资首席财务官 Wendy Koh 被任命为淡马锡新任首席财务官

ST20250828_202544600938 Kua Chee Siong/ satemasek28/ 2025年8月28日，位于 Atrium@Orchard 的 Temasek Holdings 办公室内淡马锡标志的通用图片。 海峡时报

[新加坡] 投资公司淡马锡周五（6月19日）在媒体公告中表示，已任命 Mapletree Investments 的一名高级管理人员为其新任首席财务官 (CFO)，而现任的 Png Chin Yee 将卸任该职务，以专注于其兼任的淡马锡新加坡总裁职位。

目前担任淡马锡旗下房地产集团 Mapletree 集团首席财务官的 Wendy Koh，将于今年8月1日起出任候任首席财务官，并于10月1日正式履新。

淡马锡表示，Koh 的经验将有助于该投资者继续专注于严谨的资本管理和创造长期价值。

作为淡马锡新加坡总裁，Png 将负责监管淡马锡在新加坡的投资组合公司，致力于提升其业绩、推动价值创造，并为整个投资组合实现可持续的长期回报。

Mapletree 的一位发言人在回应《商业时报》(The Business Times) 的询问时表示，Wong Mun Hoong 将接任集团首席财务官一职，同时继续履行其澳大利亚及北亚区区域首席执行官的职责。

Wong 曾担任 Mapletree 的集团首席财务官，之后于2019年8月出任区域首席执行官。

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该发言人表示：“我们感谢 Wendy Koh 女士在担任集团首席财务官期间所做的贡献，并祝愿她在未来的事业中继续取得成功。”

在 Koh 被任命之际，市场正持续热议关于 Mapletree Investments 与淡马锡另一家投资组合公司 CapitaLand Investments 即将合并的传闻。

这两家与政府关联的房地产集团的合并将缔造一个可与全球性集团相媲美的资产管理巨头，尽管两家公司在许多领域存在业务重叠，可能需要为提高效率而进行重组。

JP Morgan 近期发布的一份报告推测，鉴于“为所有利益相关者找到双赢局面的难度”，今年发生此类合并的可能性已经降低。

此次任命来自 Mapletree 的 Koh 进入淡马锡高层管理团队，似乎暗示了另一种可能性。