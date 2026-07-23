丰树工业信托第一季每单位派息下跌4.9%至0.0311新元

该信托本季净房地产收入同比下跌8.5%至1.223亿新元

信托管理公司总裁 Lily Ler 表示，尽管集团继续面临逆风，但仍专注于投资组合的更新优化。 照片：丰树工业信托

（新加坡）丰树工业信托 (Mapletree Industrial Trust, 简称MIT) 截至2026年6月30日的第一季度每单位派息 (DPU) 为0.0311新元，较去年同期的0.0327新元下跌了4.9%。

该季度营收为1.623亿新元，比去年同期的1.759亿新元下降了7.7%。季度净房地产收入为1.223亿新元，较去年同期的1.336亿新元同比减少8.5%。

该信托管理公司在周四（7月23日）提交给交易所的公告中表示，业绩下滑主要是由于2025年8月脱售了三处新加坡工业房地产导致收入减少、北美投资组合中的租约未获续签，以及美元和日元对新元贬值。

丰树工业信托的管理公司指出，新加坡投资组合中新签和续签租约带来的更高收入，以及大阪数据中心装修工程最后一期于2025年5月完工，部分抵消了上述负面影响。

派发给单位持有人的总额同比下降4.8%至8880万新元，去年同期为9330万新元。

此次派息的股权登记截止日期为7月31日，并将于2026年9月7日支付。

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管理公司总裁 Lily Ler 指出，集团在本季度推进了租赁工作，成功为霍桑数据中心 (Hawthorne Data Centre) 回填租赁，并完成了森尼韦尔数据中心 (Sunnyvale Data Centre) 的延长租赁契约。

她补充说，脱售费城数据中心 (Philadelphia Data Centre) “降低了（丰树工业信托的）空置风险，是（其）持续的投资组合更新优化策略的又一步”。

Ler 说：“尽管我们继续面临逆风，但我们专注于执行投资组合更新优化策略，以增强投资组合的韧性。”

第一季度整体投资组合的平均出租率为90.7%，低于上一季度的91.2%。

其整体投资组合的加权平均租赁期限从4.4年按季增至4.5年。这主要是由于霍桑数据中心与一家领先的航空航天科技公司签订了为期10年的新租约，以及森尼韦尔数据中心获得了一份为期五年的延长租赁契约。

管理公司指出，其新加坡和日本的投资组合将继续“支撑丰树工业信托的稳定性”。

管理公司补充说，与此同时，北美投资组合在26/27财年已确认有租约不续签，以及到期利率互换重新定价导致借贷成本上升，预计将影响丰树工业信托的短期业务表现。

它补充说，将在北美进行价值5亿至6亿新元的“有针对性的脱售”，以“增强丰树工业信托的财务灵活性，并将资本重新部署到能够提供可持续增长的资产中”。

与此同时，管理公司打算继续在数据中心和更广泛的工业领域探索机会。

丰树工业信托 的单位在业绩公布前于周四收盘报1.93新元，无变动。