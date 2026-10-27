丰树工业信托第二季每单位派息下跌6.6%至0.0297新元

净房地产收入下滑3.5%至1亿1980万新元

丰树工业信托的管理人指出，其新加坡投资组合中新签和续签租约带来的更高收入，部分抵消了每单位派息和净房地产收入的下滑。 照片：《商业时报》档案照片

【新加坡】主板上市公司 丰树工业信托 (Mapletree Industrial Trust) 于周二（10月27日）公布，其截至9月30日的第二季度每单位派息为0.0297新元，较去年同期的0.0318新元低约6.6%。

该季度的总收入下滑1.9%，从去年同期的1亿7020万新元降至1亿6700万新元；净房地产收入则从1亿2400万新元下滑3.5%至1亿1980万新元。

该房地产投资信托（Reit）的管理人在一份晚间提交给交易所的文件中表示，总收入和净房地产收入的下滑主要归因于北美投资组合的贡献减少、因脱售新加坡三处工业房地产而失去收入，以及日元兑新元贬值。

管理人指出，其新加坡投资组合中新签和续签租约带来的更高收入，部分抵消了这一下滑。

本季度的房地产开支约为4730万新元，较去年同期的4620万新元同比增长2.4%。

总计，第二季度可供派发给单位持有人的金额为8480万新元，低于去年同期的9070万新元。

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此次派息将于12月9日支付给单位持有人。

该Reit管理人的首席执行官Anand Tze Ming Chandran表示：“在利率持续带来阻力、到期的利率互换以更高利率重新定价的背景下，我们仍专注于推进选择性资产脱售，并积极重新平衡投资组合以增强其韧性。”

他指出，该Reit将继续推进其租赁和投资组合更新工作。

本季度的借贷成本同比下降6.8%至2020万新元。

管理人表示，这主要是因为使用新加坡投资组合脱售所得偿还了贷款，以及未对冲的浮动利率贷款利息降低所致；但这部分利好被到期利率互换重新定价带来的更高利息成本所部分抵消。

半年业绩表现

在4月1日至9月30日的上半财年，该Reit的每单位派息为0.0608新元，较去年同期的0.0645新元下降5.7%。

总收入从去年同期的3亿4610万新元下降4.8%至3亿2930万新元；净房地产收入则从2亿5770万新元下滑6.1%至2亿4200万新元。

因此，本财年上半年可供派发给单位持有人的金额为1亿7360万新元，而去年同期为1亿8400万新元。

季度投资组合更新

该Reit第二季度的整体投资组合平均出租率为89.7%，略低于上一季度的90.7%。

管理人在一份新闻稿中表示，这反映了新加坡和日本的健康出租率，但因位于加利福尼亚州圣地亚哥Trade Street 7337号的租户不续租带来整个季度的影响，导致北美出租率下降，从而部分抵消了前述利好。

在新加坡，所有房地产类型的续签租约均录得正向的租金调升率，本季度的加权平均租金调升率从上一季度的5.3%提高至6.9%。

季度资本管理更新

管理人表示，未来12个月内约90.8%的可供派发金额已对冲或以新元计价。

截至9月30日，该Reit约72.7%的总借款（包括其在合资企业中的相应份额）据说已进行固定利率对冲，以管理利率风险敞口。

管理人补充道，其37.7%的总杠杆率提供了充足的债务空间，以寻求新的投资机会。

前景展望

管理人指出，展望未来，中东冲突进一步升级和贸易紧张局势再起等下行风险，将继续对前景构成压力。

管理人补充道，该Reit的近期表现将受到此前宣布的北美租约不续签，以及因之前以较低利率锁定的到期利率互换重新定价而导致的更高借贷成本的影响。

管理人坚称，得益于其新加坡和日本资产的稳定性，以及其北美投资组合长达6.7年的加权平均租约到期期限，该信托的投资组合仍保持韧性。

在北美的目标资产脱售进展，据说将增强财务灵活性以及管理人重新部署资本的能力，以便投资于更广泛的工业和数据中心领域的机遇。

在业绩公布前，该信托单位周二收盘持平于1.79新元。