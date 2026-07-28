丰树物流信托第一季度每单位派息增长0.2%至0.01816新元

派发给单位持有人的可分配收入同比增长1.1%

[新加坡] 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust, 简称MLT） 的管理人于周二（7月28日）宣布，其截至6月的第一季度每单位派息（DPU）为0.01816新元，较去年同期的0.01812新元增长了0.2%。

这笔派息将于9月16日支付，股权登记日为8月5日。

第一季度的可分配收入增长1.1%至9300万新元，去年同期为9200万新元。

该信托管理人表示，增长的原因是借贷成本降低，同比下降2.7%至3830万新元。这得益于再融资活动以及利用脱售资产所得偿还债务。

报告期内，营收增长0.8%至1亿7890万新元，去年同期为1亿7740万新元。

与此同时，房地产开支减少了150万新元，即6.3%。

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管理人将此主要归因于已脱售资产不再产生房地产开支、多种货币对新元贬值以及水电杂费开支降低，但部分被丰树裕群物流中心（Mapletree Joo Koon Logistics Hub）的全季度贡献所抵消。

在此背景下，本季度的净房地产收入同比增长2%至1亿5640万新元，此前为1亿5340万新元。

管理人指出，增长主要得益于MLT近期在印度的收购，以及新加坡裕群（Joo Koon）重建项目完工后的全季度贡献。但这部分收益被已脱售资产的贡献缺失和区域货币走弱所抵消。

截至6月30日，MLT由175项资产组成的投资组合的账面价值为131亿新元。截至本季度末，按净可出租面积计算的加权平均租赁期限为2.5年。

出租率为96.4%，包括中国在内的平均租金复归率约为0.9%。

MLT的总杠杆率为40.5%，本季度的加权平均借贷成本为每年2.6%。

管理人首席执行官Jean Kam表示：“展望未来，我们仍需注意，持续的通胀压力和持续的不确定性可能会抑制经济活动，并削弱对物流空间的需求。”

她补充说：“为此，我们继续优先考虑投资组合的稳定性，同时推进我们的资产提升和资本循环计划。”她以MLT最近宣布将两处中国物业脱售给一支人民币（RMB）基金，以及脱售另一处新加坡物业为例。

MLT的发起人丰树产业（Mapletree Investments）于周二宣布，与国寿资本（China Life Capital）合作推出其首支中国在岸物流基金，管理资产规模约15亿元人民币（2.216亿美元）。

作为其资本循环战略的一部分，MLT于7月22日提议将两座仓库脱售给这支新的人民币基金，总价为7.24亿元人民币。

在业绩公布前，MLT的单位价格周二收盘上涨0.8%或0.01新元，报1.20新元。