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丰树物流信托以3.5%的利率定价4亿新元永续证券

所得款项净额将用于集团的一般企业和营运资本用途

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Tue, Aug 4, 2026 · 10:18 PM
    • 丰树物流信托的永续证券获惠誉（Fitch）评为BBB-级。
    • 丰树物流信托的永续证券获惠誉（Fitch）评为BBB-级。 照片：《商业时报》资料图

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    [新加坡] 丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust, 简称MLT) 已根据其30亿新元的欧元中期证券计划，为其4亿新元的次级永续证券定价，利率为3.5%。

    该信托管理公司在周二（8月4日）提交给交易所的文件中表示，所得款项净额将用于集团的一般企业和营运资本用途，包括为其4亿新元的固定利率次级永续证券进行再融资。

    该证券为永续证券，没有固定的赎回日期。其初始派息率为每年3.5%，从2026年8月12日开始，至2031年8月12日（不含当日）为止，届时利率将进行重置。

    重置后的派息率将等于五年期的新加坡隔夜平均利率隔夜指数掉期（Singapore Overnight Rate Average Overnight Indexed Swap），加上1.439%的初始年利差。派息为每半年期末支付一次。

    该永续证券获惠誉（Fitch）评为BBB-级。

    星展银行（DBS）和华侨银行（OCBC）已被委任为此次永续证券发行的联席主承销商和账簿管理人。

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    在该公告发布前，MLT的单位价格周二收盘报1.23新元，无起落。

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