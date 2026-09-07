马可波罗海业签署协议，以1.39亿新元对富士胶片制造业产业群进行反向收购

该对价将通过以每分享计划0.701新元的价格发行新的普通分享计划来完全支付

根据协议，富士胶片制造业产业群（交易完成后将更名为MPSE）将收购 Marco Polo Shipyard 和 MP Marine。 照片：《商业时报》资料图

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【新加坡】 马可波罗海业 (Marco Polo Marine) 已与在凯利板上市的 富士胶片制造业产业群 (Fuji Offset Plates Manufacturing) 签署一份有条件的买卖协议，拟对其造船厂业务进行反向收购（RTO），交易价值高达1.39亿新元。

该公司于周一（9月7日）发布此公告。此前，双方已于5月15日签署一份具约束力的条款清单，其关键商业条款基本保持不变。

根据协议，富士胶片制造业产业群（交易完成后将更名为MPSE）将收购 Marco Polo Shipyard 和 MP Marine。

这些实体共同拥有并运营马可波罗海业的造船厂业务，其中包括位于印度尼西亚巴淡岛的 Marcopolo Shipyard。

交易结构

拟议交易涉及的总对价高达1.39亿新元，其中包括1.2亿新元的基础对价，以及上限为1900万新元的递延对价。

该对价将完全通过扩大后实体发行新的普通分享计划来支付，发行价为每分享计划0.701新元。

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约1.712亿份分享计划将被发行以支付基础对价。另有最多2710万份分享计划将被发行以支付递延对价。

马可波罗海业预计将持有74.1%的初始控股权，在递延对价分享计划全部发行后，该持股比例可能增至76.8%。

0.701新元的发行价，相较于富士胶片制造业产业群在2026年8月28日（协议签署前的最后一个交易日）0.55新元的成交量加权平均价（VWAP），有27.5%的保费；相较于其5月13日0.62新元的成交量加权平均价，则有13.1%的保费。

盈利对赌机制要求该造船厂业务在2026财年（目标1000万新元）和2027财年（目标1700万新元）期间，实现总计2700万新元的调整后净利润。

财务表现与战略理据

马可波罗海业表示：“通过为造船厂业务创建一个独立的上市实体，此次拟议交易为未来的增长建立了一个透明的平台。”

“目前，造船厂来自集团内部项目（例如集团的船队更新计划及其向海上风电支持领域的扩张）的很大一部分收入，在集团层面进行合并报表时被抵消了。”

该公司表示：“交易完成后，所有收入将能够全面报告并为市场所见，从而让投资者和分析师能清楚地了解造船厂业务的盈利能力及其在海上风电领域的战略作用。”

截至2026年3月31日，该造船厂业务持有的订单总额为2.985亿新元。

在截至6月30日的2026财年前九个月，该造船厂录得未经审计的合并收入7280万新元和净利润1060万新元，实现了扭亏为盈。相比之下，其2025财年净亏损为250万新元，收入为6100万新元。

该公司补充道：“拟议的交易还将为造船厂业务建立一个独立的融资平台，使其能够根据自身的市值和财务表现为未来的增长和扩张提供资金，而不会稀释马可波罗海业股东的权益。”

按备考基准计算，截至2025年9月30日，马可波罗海业的每分享计划有形资产净值预计将从0.0636新元上升至0.0698新元至0.0702新元之间。

马可波罗海业执行董事兼首席执行官 Sean Lee 表示：“将该业务置于其独立的上市平台上，能让市场全面了解其盈利情况，并为该业务提供独立的融资渠道，同时我们的股东也能通过我们的控股权继续参与其中。”