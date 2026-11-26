修订后的框架将新型基金的审批时间缩短至三个月

金管局表示，正在通过一个独立的零售框架处理私募市场基金事宜，该框架将在适当时候发布。 照片：CMG

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【新加坡】随着新加坡金融管理局 (金管局) 于周四（11月26日）实施其修订后的《集体投资计划准则》（CIS Code），零售投资者可能很快就能投资更多种类的新型基金产品。

这些即时生效的修订，是在7月9日至8月10日进行公开咨询后推出的。

副总理 Gan Kim Yong 在今年6月首次宣布，将帮助基金经理更快地将创新产品推向市场。此次修订正是为了落实这一举措，以应对新加坡投资者日趋成熟以及对更广泛产品需求的增长。

根据修订后的《集体投资计划准则》，金管局引入了“非传统基金附录”，以适用于满足特定标准的新型基金。

金管局表示，这类基金预计将包含非传统特征，例如大量使用衍生品。因此，在复杂产品制度下，它们将被归类为复杂产品，并将相应适用更严格的分销保障措施。

该央行表示，将与市场参与者或相关行业协会合作，为新型基金的特点和风险量身定制要求，并通过通告形式发布。

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在收到所有必要信息后，这一过程预计耗时约三个月，较此前的6至12个月大幅缩短。若同类型基金符合要求，其授权时间将为21天。

特定基金类型的市场需求

金管局在7月份指出，市场有兴趣向零售投资者提供两种新型基金：基于期货的单一商品基金和更多种类的单一国家政府债券基金。

在公开咨询期间，一些回应者要求澄清，该拟议框架是否能涵盖其他基金类型，包括投资于私募市场资产的基金。

虽然新附录不包括私募股权或私人信贷等私募市场投资基金，但金管局澄清，这类基金正在一个独立的零售框架下进行处理，该框架将在适当时候发布。

对于基于期货的单一商品基金，该央行表示，基金必须追踪一个“广受认可的”期货价格指数。在评估指数时，金管局将考虑其被市场参与者用作基准的广泛程度以及其运营历史。

此类基金允许投资的五种商品是：黄金、白银、铂金、原油和铁矿石。

根据行业反馈，金管局放弃了早前禁止在此类基金名称中使用“ETF”（交易所交易基金）一词的提议，但条件是基金名称必须明确说明所投资的商品期货。

然而，基金的招股说明书必须详细说明其期货合约的展期方法，并阐释不同到期合约之间的期货价差将如何影响回报。

此外，该央行表示将继续认可与新授权基金产品（包括新附录下的产品）具有可比性的外国基金。

为维持“公平的竞争环境”，金管局将在考虑认可某一类型的可比外国基金之前，先在《集体投资计划准则》中为本地授权基金建立相应的保障措施。