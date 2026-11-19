其中包括一项协议，旨在帮助金融机构确定代理的身份、权限和授权

新加坡金管局的 Chia Der Jiun 表示，许多金融机构尚未建立供人工智能代理获取金融服务的条款或渠道。 照片：BENICIA TAN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 将促进一项协议的开发，为人工智能 (AI) 代理代表客户安全地获取金融服务和执行交易铺平道路。

这项拟议的“了解你的代理” (KYA) 协议将帮助金融机构确定代理的身份、权限和授权，之后再决定其可以执行的交易。

这是由金管局局长 Chia Der Jiun 于周四（11月19日）在新加坡金融科技节上宣布的。

他表示：“我们正处于代理式应用的早期阶段，但其采用有可能迅速扩大规模，我们应该开始思考其对金融机构、商业模式、市场和整体经济的潜在影响。”

他指出，一些金融机构正在其产品中构建代理接口，但许多机构尚未建立供代理获取金融服务的条款或渠道。

他补充道：“一些用户正在将他们金融账户的登录凭证提供给代理。我不建议给予个人代理此类访问权限，因为安全保障不足。”

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在此背景下，KYA 协议将促进客户代理和金融机构之间可信赖的信息交换。

Chia 说：“这为金融机构提供了所需的信息，以确定允许授予代理的条款和范围。”

该协议的开发是在新加坡金融管理局今年早些时候发布的题为“运行时代理金融的保障措施”的白皮书之后进行的，该白皮书包含了关于客户代理如何与金融机构安全交易的经验教训。

新加坡金管局还将与未来金融研究所 (Future of Finance Institute) 设立一个沙盒，将人工智能代理和可编程货币结合起来，并将其应用于企业财资管理和支付服务这两个用例。

例如，在企业财资管理方面，银行可以允许人工智能代理监控公司的流动性状况和到期付款，并决定资金何时以及应流向何处。

Chia 表示，虽然由企业设定授权，但参与的银行则设定控制措施，并决定接受每项代理指令的条款。

他指出：“我们不知道代理交易的增长速度会有多快，但未来很可能是人类经济和新兴代理经济的结合体。”

“商业模式和实践必须适应和应对代理交易的新速度和新模式。”

洗牙代币化金融资产

Chia 指出，随着资产代币化的势头渐增，行业正着眼于将抵押品管理作为一个用例。

他表示：“抵押品处于衍生品、有担保融资和流动性管理的核心位置，” 并指出代币化能够实现更快、更便宜、更高效的抵押品转移。

为了洗牙这个生态系统，新加坡金管局正在更新《资本市场产品代币化指南》，以进一步明确监管和风险管理要求。

该中央银行还于11月6日成功发行了价值1亿新元的代币化金管局票据。这些票据以新元中央银行数字货币 (CBDC) 进行结算，星展银行 (DBS)、汇丰银行 (HSBC Singapore)、华侨银行 (OCBC)、渣打银行 (Standard Chartered) 和大华银行 (UOB) 参与了此次发行拍卖。

Chia 表示，在此之后，新加坡金管局计划与业界合作，引入和代币化其他常用抵押品，如外国政府证券和货币市场基金。

该中央银行还在周四启动了“守护者代币化抵押品框架” (Guardian Tokenised Collateral Framework)，旨在规范整个抵押品生命周期中的操作要求，包括资格、托管、估值、返还和执行。

与此同时，行业参与者也一直在采取措施洗牙这个生态系统。

例如，华侨银行 (OCBC)、渣打银行 (Standard Chartered) 和支付基础设施提供商 StraitsX 于周四宣布，他们已经完成了一项概念验证，探讨了不同银行发行的代币化存款如何用于金融机构之间的支付。

该项目是在新加坡金管局的“Project Bloom”项目下开发的，这是一项公私合作计划，旨在推动用于国内和跨境支付及金融交易的下一代结算基础设施。

该概念验证利用 StraitsX 的共享结算基础设施，实现了跨越华侨银行和渣打银行的代币化存款生态系统的端到端结算。

数字货币与结算基础设施

在数字货币方面，新加坡金管局还在周四发布了《Bloom 现场指南》(Bloom Field Guide)，其中详细阐述了在各种用例中部署数字货币的实际考虑因素。

至于结算基础设施，Chia 指出，随着代币化资产和数字货币的使用日益增多，将需要基于中央银行数字货币的可信结算。他说：“它支撑着结算的最终性和信心，尤其对于大额结算而言。”

新加坡金管局一直通过新元测试网 (SGD Testnet) 测试中央银行数字货币结算，该网络已支持银行间结算和金管局票据发行。

为了实现运营效用而重新定位新元测试网，它将被更名为“SG 数字账本” (SG Digital Ledger)。Chia 表示，它将支持机构、代币化资产、各种形式的数字货币和账本之间的结算。

他补充说，其采用程度将由市场需求驱动。