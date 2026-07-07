新加坡金管局提出新企业架构 以促进另类风险转移市场发展

该框架将降低自保保险、保险连接证券和主权风险池的成本

金管局提议的PCC结构允许在单一法人实体内，将资产和负债隔离到各个独立的“单元”中。 图片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 提出了一项新的企业架构，旨在让企业能以更低成本、更便捷地使用另类风险转移方案，从而巩固新加坡作为区域风险管理枢纽的地位。

金管局于周二（7月7日）表示，这项提议中的受保护单元公司 (protected cell company, 简称PCC) 框架，是在亚洲保险保障严重不足，而风险又变得日益复杂、关联性更强且更难定价的背景下推出的。

PCC结构允许在单一法人实体内，将资产和负债隔离到各个独立的“单元”中，从而使多个风险安排能够置于一个共同平台之下，同时在法律上实现彼此隔离。

与此同时，一个中央“核心”提供集中的治理和监督，从而降低成本并提高运营效率。

PCC法案计划于2028年实施。

在此公告发布之前，副总理Gan Kim Yong曾于6月25日表示，金管局将推出PCC框架，这是新加坡为“亚洲下一阶段的增长与发展构建可信赖的市场基础设施”所做努力的一部分。

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兼任金管局主席的Gan Kim Yong当时曾表示，能够汇集核保专业知识、再保险能力、另类资本和灵活风险转移结构的金融中心，将在增长中处于最有利的位置。

在新加坡现有的企业架构下，风险所有者通常需要设立独立的法人实体（例如特殊目的公司），以便为每个风险项目或承保范围在法律上隔离资本、资产和负债。

金管局表示，此举所需投入的精力和成本可能会阻碍这些解决方案的广泛采用，而这些方案本可以支持更好的风险管理和保障。

金管局计划将PCC专门用于自保保险、保险连接证券 (ILS) 和主权风险池。

自保保险是一种由公司设立的自我保险计划，旨在管理因依赖商业保险市场而产生的风险和保费率波动。

保险连接证券 (ILS) 是将保险合同证券化的金融工具，允许保险公司和再保险公司将特定风险转移到资本市场。

主权风险池通常由多个参与国政府设立，旨在通过多元化投资组合来分担和管理风险，并为自然灾害或气候冲击等灾难性事件获得保险保障。

该提议框架在概念上类似于新加坡现有的适用于投资基金的可变资本公司 (VCC) 结构。VCC允许设立隔离基金，以便基金经理可以汇集资产进行私人投资，或代表客户管理独立的子基金。

其他一些拥有类似PCC结构的司法管辖区包括英国、百慕大、马耳他和卡塔尔。

在自保保险方面，公司可以在一个共同的保护伞下，于独立的单元中设立专属的自保公司，或在共享的自保设施中“租用”一个隔离单元来运行自己的风险计划。

金管局表示，这降低了设立和运营成本，使自保解决方案更易于采用，特别是对于那些原本认为此类方案在商业上不可行的小型公司而言。

与此同时，保险公司可以通过PCC结构中的独立单元发行保险连接证券 (ILS)，而无需为每笔交易都设立新的特殊目的公司。

金管局表示，这可以加快执行速度、降低发行成本，并使规模较小或更定制化的交易更具可行性。

该框架还可以支持汇集多个国家或参与方风险的保险融资机制，例如灾害风险融资计划。

相关利益方可在8月7日之前，就该框架的咨询文件提交反馈意见。