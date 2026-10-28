新加坡金融管理局敦促银行：若客户涉及与烟霾相关的明显环境违规，应限制敞口或切断联系

金管局期望贷款机构审查由客户活动和风险敞口所引发的重大环境风险

10月早些时候，新加坡的银行表示，它们可能会减少对与烟霾有关的违规公司的资助，或终止与这些公司的业务关系。 照片：ST

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 表示，银行应针对明显违反环境法规的客户采取“更强有力的措施”，包括限制风险敞口或终止业务关系。

新加坡金融管理局 (金管局) 在周三（10月28日）的一份声明中表示，期望银行能够“识别、评估、管理和监控”其业务活动和风险敞口所引发的重大环境风险，其中包括与污染和森林砍伐相关的风险。

这包括考量国家环境局根据《跨境烟霾污染法》发布的相关信息。

此番言论发布的背景是，与区域烟霾危机有关的公司正受到日益严格的审查。此前不久，高级部长 K Shanmugam 曾敦促那些被指与烟霾相关活动有关的新加坡公司的高层领导，评估其运营和供应链。

10月早些时候，在新加坡烟霾情况最严重期间，本地银行曾向《商业时报》(The Business Times) 表示，它们将对所融资公司中存在的公开焚烧和森林砍伐行为采取“零容忍”态度，并据此减少对违规公司的资助或终止与它们的关系。

新加坡金融管理局 (金管局) 表示，“支持本地银行反对焚烧行为的明确立场，并注意到它们将在必要时采取强有力的行动”。

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金管局期望银行“采取适当措施”来减轻加剧的环境风险，其中可能包括施加附加条件、审查融资条款、限制进一步的风险敞口或重新评估客户关系。

新加坡金融管理局 (金管局) 表示，如果客户可能与导致烟霾的活动有关，银行应与他们接洽，获取足够信息以了解其扮演的角色和参与程度，包括是否已采取足够措施来预防、发现和制止火灾。

鉴于当前情况，该金融监管机构已向各银行重申其监管期望。这些期望载于2020年发布的《环境风险管理指引》和2026年3月发布的《转型规划指引》中。

在环境风险管理指引中，新加坡金融管理局 (金管局) 指出，董事会和高级管理层在将环境因素纳入银行的短期及长期风险偏好、战略和业务计划方面扮演着关键角色。

银行还应建立风险管理框架，以“系统化和一致的方式”管理环境风险，并在客户和投资组合两个层面识别重大环境风险。

新加坡金融管理局 (金管局) 表示，环境风险应成为评估客户信贷安排或资本市场交易流程的一部分，尤其对于环境风险较高的行业而言。

该指引指出，环境风险较高的交易应接受银行的强化尽职调查，其中可能包括对客户进行实地考察，以及由具备环境风险专业知识的内部或外部人员进行独立审查。

银行还应至少每年一次，以对其利益相关者“清晰且有意义”的方式，披露其管理环境风险的方法。