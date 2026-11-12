Mastercard计划在2029年底前于新加坡增设超过250个专业职位

新加坡获选为该支付服务提供商的首个亚太区卓越创新中心

Mastercard目前在其亚太区总部新加坡拥有超过850名员工。 照片：路透社

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【新加坡】Mastercard于周四（11月12日）表示，计划在2029年底前于新加坡增设超过250个专业职位，以推动该区域负责任的人工智能应用、数字商务和网络安全的发展。

该支付服务提供商的亚太区总裁 Richard Wormald 表示，该地区正“迅速迈向一个更智能、更互联的经济体”。

他补充道：“我们面临的机遇在于，如何安全且大规模地将新技术转化为现实世界的价值。”

Mastercard目前在其亚太区总部新加坡拥有超过850名员工。

该公司还在周四启用了一个占地7200平方英尺的卓越创新中心，该中心将汇集银行、商户、科技公司和政府机构，共同开发和测试新的解决方案。

这些解决方案将应对人工智能、网络安全、客户体验和快速原型制作等领域的新兴挑战。

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这个新设施是Mastercard在亚太区设立的首个卓越创新中心。

能源、贸易和工业部（能源与工业）部长 Tan See Leng 在启动仪式上表示：“通过结合在人工智能、网络安全和欺诈情报方面的专业知识，它将帮助新兴技术开发出企业和消费者都能信赖的解决方案。”

“东南亚是一个充满活力、非常多元化的市场，数字商务领域存在巨大机遇。要释放其全部潜力，需要能够适应不同市场、支付系统和监管环境的解决方案。”

Tan医生补充说，新加坡“处于有利位置”，能够成为“推动亚洲及更广泛地区创新的跳板”。

新加坡经济发展局主席 Png Cheong Boon 表示：“通过深化其在人工智能、网络安全和威胁情报方面的能力，Mastercard将能够应对亚太地区的新兴挑战并抓住新机遇。”

该卓越创新中心设有四个关键空间：