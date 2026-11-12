Mastercard计划在2029年底前于新加坡增设超过250个专业职位
新加坡获选为该支付服务提供商的首个亚太区卓越创新中心
- Mastercard目前在其亚太区总部新加坡拥有超过850名员工。 照片：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】Mastercard于周四（11月12日）表示，计划在2029年底前于新加坡增设超过250个专业职位，以推动该区域负责任的人工智能应用、数字商务和网络安全的发展。
该支付服务提供商的亚太区总裁 Richard Wormald 表示，该地区正“迅速迈向一个更智能、更互联的经济体”。
他补充道：“我们面临的机遇在于，如何安全且大规模地将新技术转化为现实世界的价值。”
Mastercard目前在其亚太区总部新加坡拥有超过850名员工。
该公司还在周四启用了一个占地7200平方英尺的卓越创新中心，该中心将汇集银行、商户、科技公司和政府机构，共同开发和测试新的解决方案。
这些解决方案将应对人工智能、网络安全、客户体验和快速原型制作等领域的新兴挑战。
这个新设施是Mastercard在亚太区设立的首个卓越创新中心。
能源、贸易和工业部（能源与工业）部长 Tan See Leng 在启动仪式上表示：“通过结合在人工智能、网络安全和欺诈情报方面的专业知识，它将帮助新兴技术开发出企业和消费者都能信赖的解决方案。”
“东南亚是一个充满活力、非常多元化的市场，数字商务领域存在巨大机遇。要释放其全部潜力，需要能够适应不同市场、支付系统和监管环境的解决方案。”
Tan医生补充说，新加坡“处于有利位置”，能够成为“推动亚洲及更广泛地区创新的跳板”。
新加坡经济发展局主席 Png Cheong Boon 表示：“通过深化其在人工智能、网络安全和威胁情报方面的能力，Mastercard将能够应对亚太地区的新兴挑战并抓住新机遇。”
该卓越创新中心设有四个关键空间：
- 人工智能卓越中心：致力于推动数字商务领域负责任的人工智能解决方案，包括在代理商务、欺诈和诈骗防范方面的应用；
- 融合中心：汇集网络、欺诈和物理安全领域的专业知识，以识别新兴风险、协调应对措施并加强整个生态系统的韧性；
- Mastercard体验中心：允许金融机构、商户和公共部门合作伙伴以沉浸式的方式探索适用于其业务的新兴技术；以及
- 创客空间：用于原型制作和创意测试。
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