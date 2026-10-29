Maybank向符合条件的新加坡企业客户提供林吉特来往账户

此举正值新马两国经济活动日益频繁，且柔佛-新加坡特别经济区 (JS-SEZ) 有望深化经济一体化之际。

从Maybank新加坡向Maybank马来西亚的汇款和转账将免收手续费。 图片来源：CMG

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【新加坡】Maybank将允许符合条件的新加坡企业客户接收、持有和交易林吉特，此举旨在加强其跨境银行业务。

该银行于周四（10月29日）表示，通过林吉特企业来往账户，在新加坡的企业可以直接在本地管理其林吉特交易，操作更便捷，掌控力更强。

此举正值新加坡与马来西亚之间的经济活动日益频繁，同时各方也期待柔佛-新加坡特别经济区 (JS-SEZ) 将深化两国经济一体化。

Maybank新加坡区域首席执行官 Alvin Lee 表示：“自JS-SEZ宣布以来，我们持续看到市场对跨境银行、支付和财资解决方案的需求不断增长。”

“通过减少业务流程中的阻力，我们正在为强化区域供应链和提升马新经济走廊的竞争力做出贡献。”

Maybank表示，该银行是新加坡首家提供此类服务的银行。

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此前，企业通常需要在付款到期时进行即期外汇兑换，将货币兑换成林吉特，然后汇款至马来西亚的收款方。

另一种选择是在马来西亚开设并存入资金到一个非居民林吉特账户。

Maybank指出，这是因为相关法规对在马来西亚境外持有、结算和转移林吉特有所管制。

Maybank的林吉特企业账户在现有监管条例的框架内运作，允许持有Maybank来往账户的企业将其持有的新元或其他外币兑换成林吉特。

之后，他们便可以在马来西亚进行获准的商业和投资相关活动，包括结算贸易活动、支付商品和服务费用以及为运营提供资金。

客户还可以在付款前买入并持有林吉特，以管理其货币头寸。

该林吉特企业来往账户无初始存款要求、无最低余额要求，也无月费。同时，从Maybank新加坡向Maybank马来西亚的汇款和转账免收手续费。

该银行补充说，向Maybank马来西亚进行的符合条件的转账所产生的处理费和代理行费用将被免除，直至另行通知。

今年10月早些时候，华侨银行 (OCBC) 在其新加坡的多币种储蓄账户中增加了林吉特，服务于零售客户，成为首家提供此类服务的非马来西亚银行。

持有华侨银行环球储蓄账户和贵宾环球储蓄账户的客户，将能够把新元兑换成林吉特，并在其账户中最多持有5万林吉特（约合12,250美元）。

该银行表示，账户无最低余额要求，客户的林吉特余额还可赚取利息。