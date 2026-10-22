因豪客到访减少及赢率走弱，滨海湾金沙第三季度调整后物业Ebitda下滑20.6%

这拖累了Las Vegas Sands的表现，其净利润下降了28.3%

滨海湾金沙的净营收同比下降9.9%至12.9亿美元。 照片：《商业时报》资料照片

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【新加坡】综合度假胜地及赌场运营商滨海湾金沙 (MBS) 公布了截至9月30日的第三季度疲弱业绩，其母公司Las Vegas Sands于周三（10月22日）将此归因于高价值顾客到访减少和赢率波动。

该季度，其调整后物业息税折旧及摊销前盈利 (Ebitda) 下滑20.6%至5.9亿美元。去年同期，其调整后物业Ebitda为7.43亿美元。

净营收同比下降9.9%至12.9亿美元，去年同期为14.4亿美元。

在业绩电话会议上，LVS董事长兼首席执行官Patrick Dumont表示，“最高级别”的顾客在最近一个季度没有到访，但具体原因尚不清楚。

他说道：“我们只知道有很多非常高端的顾客到访频率下降了”，并指出新加坡和澳门的情况都是如此。“在我看来，本季度的业绩并不能代表我们在这两地资产的真实盈利能力。”

但他认为，到访率疲软只是本季度的特殊情况，并预计未来将出现好转。

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赢率也影响了这家新加坡赌场的业绩，波及利润率和收益。在博彩业中，赢率是指赌场作为营收保留的金额与玩家总投注额的比率。

Dumont表示，如果滨海湾金沙的转码业务赢率达到预期水平，其Ebitda本应会高出400万美元，达到5.94亿美元。

在被问及滨海湾金沙的中场业务赢率时，他表示“非转码投注额方面存在一些负面的运气因素”。

他补充道：“我认为滨海湾金沙在本季度的情况就是赢率表现不佳，”并指出这与“一年前非常不同”。

他继续说道：“但好消息是，风水轮流转，对吧？”他补充说，有时情况会很好，比如在2025年第三季度，当时的赢率“非常强劲”。

非博彩业务表现提升

滨海湾金沙第三季度的赌场营收下滑14.9%至9.16亿美元。

但非博彩业务部门取得了一些改善。

客房营收增长5.2%至1.62亿美元，每间可用客房收入达到9.94亿美元，同比增长6.1%。

餐饮营收增长9.5%至1.04亿美元；购物中心营收为7000万美元，同比增长1.4%；会议、零售及其他部门的贡献增长2.4%至4200万美元。

在集团层面，LVS报告净利润为3.52亿美元，较2025年同期下降28.3%。

其合并调整后物业Ebitda下滑16.7%至11.2亿美元。净营收同比收缩3.5%至32.2亿美元。

LVS宣布为第三季度派发每分享计划0.30美元的股息；该股息将于11月10日支付。