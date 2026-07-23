滨海湾金沙第二季盈利下滑10.3%至6.89亿美元，但仍是拉斯维加斯金沙集团亮点

该集团称，世界杯是访客量减少的原因之一

尽管滨海湾金沙的赌场收入下滑，但仍是最大的贡献来源，在第二季带来100万美元的收入。 照片：商业时报资料

【新加坡】滨海湾金沙 (Marina Bay Sands, MBS) 公布，截至6月30日的三个月里，其盈利为6.89亿美元（约合8.885亿新元），与去年同期的7.68亿美元相比，下降了10.3%。

母公司拉斯维加斯金沙集团 (Las Vegas Sands, LVS) 主席兼首席执行官 Patrick Dumont 在周三（7月22日）的财报电话会议上表示，尽管如此，对于这个新加坡项目而言，多个业务领域在本季度仍然表现“异常强劲”。

“关键在于，鉴于我们顾客的高价值特性，我们也受到了世界杯的影响。”

经调整后的物业息税折旧摊销前盈利 (Ebitda) 有所下降，同时该物业的净营收也从之前的13.9亿美元微降0.6%至13.8亿美元。

滨海湾金沙第二季的 Ebitda 利润率为49.9%，Patrick Dumont 表示集团对此“非常满意”。这一最新数据较2025年第二季的55.3%下降了5.4个百分点。

若滨海湾金沙的赌场赢率符合滚动计划的预期水平，其调整后的Ebitda本应低3700万美元。

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赢率（hold rate）是赌场赢得的金额与顾客现金买入额的比率，是衡量赌场盈利能力的指标之一。

Patrick Dumont 说：“本季度的业绩再次印证了我们的观点，即在我们进行重大产品投资、套房翻新、服务提升以及成功执行高端客户策略之后，滨海湾金沙的结构性盈利能力已经得到提升。”

在滨海湾金沙公布业绩之际，其母公司金沙集团的整体季度盈利和营收未达到预期，该集团将其归因于澳门贵宾（VIP）业务的赢率异常之低，以及世界杯导致的访客量减少。

各业务板块细分

尽管滨海湾金沙的赌场收入同比下降，但该业务仍是最大的收入来源。赌场收入为100万美元，较去年同期的110万美元下降了4.1%。

Patrick Dumont 表示，尽管面临阻力，滨海湾金沙的2026年第二季中场博彩收入与2025年第二季相比仍增长了5%，并补充说这“凸显了该业务的韧性和潜在实力”。

除赌场业务外，滨海湾金沙的收入来源还包括客房（同比增长12.7%至1.51亿新元）、餐饮（增长16.7%至9800万美元）、购物中心（增长8.1%至6700万美元）以及会展、零售及其他（保持在4000万美元不变）。

酒店入住率从去年同期的95%微升至95.6%。平均每日房价同比上涨10.6%至982美元，而每间可用客房收入则上涨11.3%至939美元。

Patrick Dumont 表示，滨海湾金沙的扩建项目仍在按计划进行，预计将于2031年初开业。