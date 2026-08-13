Meta倾力发展亚太地区创作者引领的电商模式

通过Meta的联属合伙业务计划，过去一年有超过1000万名亚太地区 (Apac) 创作者将其Facebook账户与零售合作伙伴相关联。

【新加坡】Meta集团在周四（8月13日）的简报会上表示，公司正在亚太地区（Asia-Pacific）扩大产品规模，同时倾力发展由创作者引领的电商模式。

通过Meta的联属合伙业务计划，过去一年已有超过1000万名亚太地区创作者将其Facebook账户与Shopee、Lazada、Flipkart和Myntra等零售合作伙伴相关联。在6月29日至7月26日期间，这些创作者在Meta旗下的Facebook和Instagram平台上创造了超过2400万美元的佣金收入。

Meta亚太区副总裁Benjamin Joe表示，亚太地区在Meta第二季度的增长中发挥了巨大作用，其收入从2025年第二季度的475亿美元增长28%至608亿美元。

他援引Meta委托Ipsos进行的一项研究补充道，约有50%的亚太地区购物者会通过社交媒体寻找灵感，而全球平均水平为37%。与任何其他地区相比，在亚太地区通过Meta发现产品的购物者，其消费金额要高出1.3倍。

“在这里，人们不只是在浏览，他们真正在购物，”Joe说。

他补充道，在亚太地区，创作者也比世界其他任何地方更受信任——其信任度比全球平均水平高出六个百分点。

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Joe表示，Meta希望通过直播视频广告等产品，为用户提供更无缝的产品发现和购买体验。这类广告将创作者的直播流直接用作广告形式。他指出，这对于亚太市场至关重要，因为在这里，大多数人每周都会观看直播。

“这就像从朋友那里得到个人推荐，不同的是，成千上万的人在同时观看，并且他们都可以当场购买，”他补充道。Meta一直在测试联属广告，以便品牌和创作者能更轻松地合作。

Joe说，创作者还可以在Instagram Reels中添加产品，方便用户购买。这些Reels将带有一个购物图标，并附有“可赚取佣金”（commission eligible）的标签，表明创作者将从这些购买中获得收入。

他补充说，品牌也可以请求授权，将创作者的内容用作广告，这进一步放大了创作者独特且原生的内容影响力。

“这不是一系列产品的集合，而是一个将‘发现’转化为‘行动’的生态系统，”Joe说道。