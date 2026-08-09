因地缘政治不确定性和市场波动 MetaOptics推迟美国双重上市计划

该半导体光学公司或在市场条件有利时重启国际双重上市计划

MetaOptics将专注于将其客户渠道转化为采购订单、履行订单并提升其超透镜生产能力。 图片来源：METAOPTICS

【新加坡】凯利板 (Catalist) 上市公司MetaOptics正在撤回其在纳斯达克 (Nasdaq) 的上市申请，并推迟其在美国双重上市的计划。

该半导体光学公司于周五（8月7日）表示，此举的背景是地缘政治不确定性、近期科技股价格表现的剧烈波动以及持续的技术颠覆。

MetaOptics执行主席Thng Chong Kim指出，双重上市仍是公司战略计划的一部分，且与其专注于美国关键市场和客户的战略相符。

尽管如此，他指出，公司需要确保资本支出的确定性、应对日益激烈的全球资本竞争，并履行保护股东价值的义务。

当前的地缘政治不确定性以及由此导致的美国资本市场波动，降低了定价的确定性和及时性。这削弱了MetaOptics实现其融资目标的能力，并增加了执行风险。

半导体行业也正面临日益激烈的全球资本竞争，以及光学和半导体价值链中快速的技术颠覆。

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此外，该公司还指出，由于相当数量的亚洲小盘股发行人在纳斯达克上市后股价出现极端波动，市场对这类发行人产生了负面看法。

该公司表示，目前正将资本和管理重心投入到将客户渠道转化为采购订单、履行采购订单以及提升其超透镜生产能力上。

公司表示，待市场条件更为有利时，可能会重新考虑进行国际双重上市。

该公司补充道，此次撤回申请不会影响其业务和运营，也不会影响其增长计划和战略的执行。

在该公告发布前，MetaOptics的股价于周五收盘报0.53新元，下跌0.015新元或2.8%。